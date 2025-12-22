Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Кубок Африки
ДР Конго
23.12.2025 14:30 - : -
Бенин
Кубок африканских наций
22 декабря 2025, 21:09 | Обновлено 22 декабря 2025, 21:18
Матч начнется 23 декабря в 14:30 по Киеву

КАН

Во вторник, 23 декабря, состоится поединок 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между ДР Конго и Бенином. По киевскому времени игра начнется в 14.30.

ДР Конго

Для участия в главном турнире Африки коллектив подходит в очень хорошем настроении. В квалификации Чемпионата мира за 10 игр команда смогла набрать 22 балла, которые позволили ей занять 2-ю строчку собственной группы, уступив Сенегалу всего на 2 очка. В плей-офф конголезцы сначала выбили Камерун, а затем в серии пенальти одолели Нигерию, что и позволило им получить путевку на мундиаль.

На летнем Чемпионате африканских наций ДР Конго выступила не очень удачно – за 4 игры коллектив получил всего 6 очков, занял 3 место группы и завершил выступления на турнире.

Бенин

А вот Бенину на квалификации Чемпионата мира очень не повезло. Коллектив смог получить 17 очков за 10 игр, благодаря которым занял 3-е место группы. Нигерия, занявшая 2-е место, имела столько же очков, однако лучшую разницу забитых/пропущенных. Расстояние от лидера, Южной Африки, также было минимальным – всего 1 пункт.

На Чемпионате африканских наций клуб не выступал, не смог преодолеть квалификацию в ноябре прошлого года.

Личные встречи

Команды играли между собой дважды, оба раза в 2021 году в рамках квалификации на чемпионат мира. Тогда 1-й матч завершился вничью 1:1, а во 2-м со счетом 2:0 торжествовала ДР Конго.

Интересные факты

  • В последних 5-х играх ДР Конго смогла сохранить ворота сухими 4 раза.
  • В последних 2-х матчах Бенин пропустил 7 голов, однако до этого клуб сохранял ворота сухими 3 поединка подряд.
  • В последних 7-х матчах ДР Конго одержала 6 побед.

Прогноз

Я поставлю на победу ДР Конго с коэффициентом 1.72.

Победа ДР Конго 1.72
