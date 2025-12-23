ДР Конго – Бенин – 1:0. Ошибка защитника и удар Бонгонда. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций
Сборная ДР Конго одержала минимальную победу над Бенином (1:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 23 декабря в Рабате на арене Al Barid Stadium.
На 16-й минуте Тео Бонгонда удачно завершил атаку после передачи Артура Масуаку и ошибки защитника.
Леопарды могли удвоить преимущество, однако гол Седрика Бакамбу на 47-й минуте был отменен из-за офсайда.
Кубок африканских наций
Группа D. 1-й тур, 23 декабря, Рабат (Марокко)
ДР Конго – Бенин – 1:0
Голы: Тео Бонгонда, 16
Видео гола и обзор матча
События матча
