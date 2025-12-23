Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДР Конго – Бенин – 1:0. Ошибка защитника и удар Бонгонда. Видео гола, обзор
Кубок Африки
ДР Конго
23.12.2025 14:30 – FT 1 : 0
Бенин
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 17:37 | Обновлено 23 декабря 2025, 17:39
66
0

ДР Конго – Бенин – 1:0. Ошибка защитника и удар Бонгонда. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

ДР Конго – Бенин – 1:0. Ошибка защитника и удар Бонгонда. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная ДР Конго одержала минимальную победу над Бенином (1:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 23 декабря в Рабате на арене Al Barid Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте Тео Бонгонда удачно завершил атаку после передачи Артура Масуаку и ошибки защитника.

Леопарды могли удвоить преимущество, однако гол Седрика Бакамбу на 47-й минуте был отменен из-за офсайда.

Кубок африканских наций

Группа D. 1-й тур, 23 декабря, Рабат (Марокко)

ДР Конго – Бенин – 1:0

Голы: Тео Бонгонда, 16

Видео гола и обзор матча

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Бонгонда (ДР Конго).
сборная Бенина по футболу сборная ДР Конго по футболу видео голов и обзор Седрик Бакамбу Артур Масуаку Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
