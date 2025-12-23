Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  ДР Конго – Бенин, Сенегал – Ботсвана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
23.12.2025 17:00
Ботсвана
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 14:30 | Обновлено 23 декабря 2025, 14:38
ДР Конго – Бенин, Сенегал – Ботсвана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 декабря матчи 1-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Сенегала

23 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

23 декабря на турнире проходят матчи 1-го тура группы D:

  • 14:30. ДР Конго – Бенин
  • 17:00. Сенегал – Ботсвана

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

14:30. ДР Конго – Бенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17:00. Сенегал – Ботсвана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

