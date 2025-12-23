Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Три гола львов. Дубль форварда Баварии принес победу Сенегалу на старте КАН
Кубок Африки
Сенегал
23.12.2025 17:00 – FT 3 : 0
Ботсвана
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 18:59 | Обновлено 23 декабря 2025, 19:59
Зрители три раза увидели мяч в воротах команды Ботсваны

Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Сборная Сенегала одержала уверенную победу над Ботсваной (3:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Поединок прошел 23 декабря на арене Stade Ibn Batouta в марокканском городе Танжер.

Львы контролировали игру, забив три гола и одержав комфортную победу 3:0.

Дубль оформил форвард Баварии Николас Джексон, а точку поставил Шериф Ндиайе.

Эта победа позволила сенегальцам набрать три очка на старте турнира.

Турнирное положение в группе D: Сенегал, ДР Конго (по 3 очка), Бенин, Ботсвана (по 0).

Группа D. 1-й тур, 23 декабря, Танжер (Марокко)

Сенегал – Ботсвана – 3:0

Голы: Николас Джексон, 40, 58, Шериф Ндиайе, 90

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Шериф Ндиайе (Сенегал).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Сенегал).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Сенегал).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
