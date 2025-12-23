Три гола львов. Дубль форварда Баварии принес победу Сенегалу на старте КАН

Сборная Сенегала одержала уверенную победу над Ботсваной (3:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Поединок прошел 23 декабря на арене Stade Ibn Batouta в марокканском городе Танжер.

Львы контролировали игру, забив три гола и одержав комфортную победу 3:0.

Дубль оформил форвард Баварии Николас Джексон, а точку поставил Шериф Ндиайе.

Эта победа позволила сенегальцам набрать три очка на старте турнира.

Турнирное положение в группе D: Сенегал, ДР Конго (по 3 очка), Бенин, Ботсвана (по 0).

Кубок африканских наций

Группа D. 1-й тур, 23 декабря, Танжер (Марокко)

Сенегал – Ботсвана – 3:0

Голы: Николас Джексон, 40, 58, Шериф Ндиайе, 90

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча