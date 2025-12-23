Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенегал – Ботсвана. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Кубок Африки
Сенегал
23.12.2025 17:00 - : -
Ботсвана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 06:06 | Обновлено 23 декабря 2025, 06:14
19
0

Сенегал – Ботсвана. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций

Поединок состоится 23 декабря и начнется в 17:00 по Киеву

23 декабря 2025, 06:06 | Обновлено 23 декабря 2025, 06:14
19
0
Сенегал – Ботсвана. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Сборная Сенегала по футболу

23 декабря на Стад ибн Батута пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Сенегала и Босваны. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Сенегал

Команда считается одной из сильнейших как минимум на континенте. И в целом подтвердили статус и во время последней квалификации. Был неожиданно достаточно неплохой соперник, в лице ДР Конго. Но когда не проигрываешь, и редко теряешь очки, то и такого конкурента получится обойти. В итоге с семью победами и тремя ничьими фаворит сумел занять первое место - просто интрига держалась до последнего. Причем параллельно на Чемпионате Африканских Наций стали третьими, причем в полуфинале уступили Марокко только по пенальти.

Только после этого, в ноябре, Мане и компания все-таки проиграли - но только в товарищеском поединке, причем против звездных бразильцев. Но уже после этого отвели душу на кенийцах - тем в следующем контрольном поединке отгрузили восемь безответных голов. Конечно же, повторить такое, причем в официальных поединках, будет крайне сложно.

Ботсвана

Сборная может считаться аутсайдером на континентальном уровне. Она только второй раз за всю историю вообще вышла на КАН - до этого был только дебют на турнире 2012-го года, с тремя поражениями.

Ничего не изменилось и в последнее время - правда, на Кубок Африки получилось пробиться. А вот в отборе на мундиаль снова была неудача. За десять матчей было только три победы и десять очков - хуже себя там проявил только явный аутсайдер, Судан. Да и перед стартом на турнире, уже в декабре, уступили 1:2 в контрольном поединке, пусть против сильного представителя севера континента - Туниса.

Статистика личных встреч

Сборные играли в 2014-м году, тоже в рамках Кубка Африканских Наций. И оба раза побеждали сенегальцы с общим счетом 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги от этой пары. Мане и компания на голову сильнее этого противника - ставим на то, что они стартуют на турнире с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua
Сенегал
23 декабря 2025 -
17:00
Ботсвана
Фора Сенегала (-1.5) 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нигерия – Танзания. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Фенербахче – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на четвертьфинал Кубка лиги Англии
сборная Сенегала по футболу сборная Ботсваны по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 22 декабря 2025, 22:41 8
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры

Футболист может перейти в «Чернигов»

Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 22 декабря 2025, 08:23 37
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона

Украинца может приобрести «Бешикташ»

Футболист сборной Украины покинет Шахтер. Ему предлагали большие деньги
Футбол | 22.12.2025, 13:05
Футболист сборной Украины покинет Шахтер. Ему предлагали большие деньги
Футболист сборной Украины покинет Шахтер. Ему предлагали большие деньги
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Футбол | 22.12.2025, 05:02
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году
Футбол | 23.12.2025, 03:59
ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году
ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 34
Футбол
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
21.12.2025, 13:42 5
Биатлон
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем