23 декабря на Стад ибн Батута пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Сенегала и Босваны. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Сенегал

Команда считается одной из сильнейших как минимум на континенте. И в целом подтвердили статус и во время последней квалификации. Был неожиданно достаточно неплохой соперник, в лице ДР Конго. Но когда не проигрываешь, и редко теряешь очки, то и такого конкурента получится обойти. В итоге с семью победами и тремя ничьими фаворит сумел занять первое место - просто интрига держалась до последнего. Причем параллельно на Чемпионате Африканских Наций стали третьими, причем в полуфинале уступили Марокко только по пенальти.

Только после этого, в ноябре, Мане и компания все-таки проиграли - но только в товарищеском поединке, причем против звездных бразильцев. Но уже после этого отвели душу на кенийцах - тем в следующем контрольном поединке отгрузили восемь безответных голов. Конечно же, повторить такое, причем в официальных поединках, будет крайне сложно.

Ботсвана

Сборная может считаться аутсайдером на континентальном уровне. Она только второй раз за всю историю вообще вышла на КАН - до этого был только дебют на турнире 2012-го года, с тремя поражениями.

Ничего не изменилось и в последнее время - правда, на Кубок Африки получилось пробиться. А вот в отборе на мундиаль снова была неудача. За десять матчей было только три победы и десять очков - хуже себя там проявил только явный аутсайдер, Судан. Да и перед стартом на турнире, уже в декабре, уступили 1:2 в контрольном поединке, пусть против сильного представителя севера континента - Туниса.

Статистика личных встреч

Сборные играли в 2014-м году, тоже в рамках Кубка Африканских Наций. И оба раза побеждали сенегальцы с общим счетом 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги от этой пары. Мане и компания на голову сильнее этого противника - ставим на то, что они стартуют на турнире с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,73).