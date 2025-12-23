Сенегал – Ботсвана – 3:0. Дубль Николаса Джексона. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций
Сборная Сенегала одержала победу над Ботсваной (3:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.
Поединок прошел 23 декабря на арене Stade Ibn Batouta в марокканском городе Танжер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Львы контролировали игру, забив три гола и одержав комфортную победу 3:0.
Дубль оформил форвард Баварии Николас Джексон, а точку поставил Шериф Ндиайе.
Кубок африканских наций
Группа D. 1-й тур, 23 декабря, Танжер (Марокко)
Сенегал – Ботсвана – 3:0
Голы: Николас Джексон, 40, 58, Шериф Ндиайе, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай продлит соглашение с киевлянами
Легенда киевлян продолжит работать в структуре клуба