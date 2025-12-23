Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Сенегал – Ботсвана – 3:0. Дубль Николаса Джексона. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Сенегал
23.12.2025 17:00 – FT 3 : 0
Ботсвана
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 23 декабря 2025, 20:03
65
0

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Сборная Сенегала одержала победу над Ботсваной (3:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Поединок прошел 23 декабря на арене Stade Ibn Batouta в марокканском городе Танжер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Львы контролировали игру, забив три гола и одержав комфортную победу 3:0.

Дубль оформил форвард Баварии Николас Джексон, а точку поставил Шериф Ндиайе.

Кубок африканских наций

Группа D. 1-й тур, 23 декабря, Танжер (Марокко)

Сенегал – Ботсвана – 3:0

Голы: Николас Джексон, 40, 58, Шериф Ндиайе, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Шериф Ндиайе (Сенегал).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Сенегал).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Сенегал).
Нигерия – Танзания, Тунис – Уганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нигерия – Танзания. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Три гола львов. Дубль форварда Баварии принес победу Сенегалу на старте КАН
Бавария сборная Сенегала по футболу сборная Ботсваны по футболу видео голов и обзор Николас Джексон Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
