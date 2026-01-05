Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
5

Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену

Команду может возглавить Энцо Мареска

5 Comments
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский специалист Пеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончанию сезона. Об этом сообщает Fichajes.

ПО информации источника, несмотря на соглашение до лета 2027 года, легендарный наставник попрощается с английским грандом. Руководство «горожан» уже нашло ему замену – Энцо Мареска, который несколькими днями ранее покинул «Челси».

Будущее самого Гвардиолы остается туманным: неизвестно, где он продолжит свою тренерскую карьеру.

«Манчестер Сити» с 42 очками после 20 туров идет вторым в Английксой Премьер-лиге.

Ранее был назван новый тренер «Челси».

МЮ нашел фаворита на должность тренера. Но есть еще три варианта
Кто из игроков МЮ больше играл и забивал в АПЛ под руководством Аморима?
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Даниил Кирияка
Sergei2112
Ну вот и главный тренер для Динамо на подходе,
Суркисы,готовьте бабки,
+1
Oleg Sychevskiy
Ну и зря. Им нужен какой-то хороший тренер, Моуриньо.
-4
