Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Команду может возглавить Энцо Мареска
Испанский специалист Пеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончанию сезона. Об этом сообщает Fichajes.
ПО информации источника, несмотря на соглашение до лета 2027 года, легендарный наставник попрощается с английским грандом. Руководство «горожан» уже нашло ему замену – Энцо Мареска, который несколькими днями ранее покинул «Челси».
Будущее самого Гвардиолы остается туманным: неизвестно, где он продолжит свою тренерскую карьеру.
«Манчестер Сити» с 42 очками после 20 туров идет вторым в Английксой Премьер-лиге.
