Как начал, так и закончил. Вспомним первый и последний матч Аморима в АПЛ

Манчестер Юнайтед сыграл первый и последний матч в АПЛ во главе с Рубеном Аморимом с одинаковым счётом 1:1.

В ноябре 2024 года МЮ на выезде сыграл вничью с Ипсвич Таун, а в начале 2026 года – с Лидс Юнайтед (также на выезде).

Интересным фактом является то, что только два игрока «красных дьяволов» присутствовали в стартовых составах обоих этих матчей: Диогу Далот и Каземиро.

Первый матч Рубена Аморима во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ

24.11.24, Ипсвич Таун – Манчестер Юнайтед – 1:1 (гол: Маркус Решфорд)

Стартовый состав МЮ:

Андре Онана (Камерун)

Нуссаир Мазрауи (Марокко)

Маттейс де Лигт (Нидерланды)

Джонни Эванс (Северная Ирландия)

Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)

Казэмиро (Бразилия)

Кристиан Эриксен (Дания)

Диогу Далот (Португалия)

Бруно Фернандеш (Португалия)

Алехандро Гарначо (Аргентина)

Маркус Решфорд (Англия)

Последний матч Рубена Аморима во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ

04.01.26, Лидс Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1 (гол: Матеус Кунья)

Стартовый состав МЮ: