Как начал, так и закончил. Вспомним первый и последний матч Аморима в АПЛ
Только два игрока МЮ присутствовали в стартовых составах обоих этих матчей
Манчестер Юнайтед сыграл первый и последний матч в АПЛ во главе с Рубеном Аморимом с одинаковым счётом 1:1.
В ноябре 2024 года МЮ на выезде сыграл вничью с Ипсвич Таун, а в начале 2026 года – с Лидс Юнайтед (также на выезде).
Интересным фактом является то, что только два игрока «красных дьяволов» присутствовали в стартовых составах обоих этих матчей: Диогу Далот и Каземиро.
Первый матч Рубена Аморима во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ
24.11.24, Ипсвич Таун – Манчестер Юнайтед – 1:1 (гол: Маркус Решфорд)
Стартовый состав МЮ:
- Андре Онана (Камерун)
- Нуссаир Мазрауи (Марокко)
- Маттейс де Лигт (Нидерланды)
- Джонни Эванс (Северная Ирландия)
- Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
- Казэмиро (Бразилия)
- Кристиан Эриксен (Дания)
- Диогу Далот (Португалия)
- Бруно Фернандеш (Португалия)
- Алехандро Гарначо (Аргентина)
- Маркус Решфорд (Англия)
Последний матч Рубена Аморима во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ
04.01.26, Лидс Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1 (гол: Матеус Кунья)
Стартовый состав МЮ:
- Сенне Ламменс (Бельгия)
- Лени Йоро (Франция)
- Айден Хэвен (Англия)
- Лисандро Мартинес (Аргентина)
- Диогу Далот (Португалия)
- Казэмиро (Бразилия)
- Мануэль Угарте (Уругвай)
- Люк Шоу (Англия)
- Патрик Доргу (Дания)
- Матеус Кунья (Бразилия)
- Беньямин Шешко (Словения)
