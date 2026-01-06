Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как начал, так и закончил. Вспомним первый и последний матч Аморима в АПЛ
Англия
06 января 2026, 23:33 |
57
0

Как начал, так и закончил. Вспомним первый и последний матч Аморима в АПЛ

Только два игрока МЮ присутствовали в стартовых составах обоих этих матчей

06 января 2026, 23:33 |
57
0
Как начал, так и закончил. Вспомним первый и последний матч Аморима в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Манчестер Юнайтед сыграл первый и последний матч в АПЛ во главе с Рубеном Аморимом с одинаковым счётом 1:1.

В ноябре 2024 года МЮ на выезде сыграл вничью с Ипсвич Таун, а в начале 2026 года – с Лидс Юнайтед (также на выезде).

Интересным фактом является то, что только два игрока «красных дьяволов» присутствовали в стартовых составах обоих этих матчей: Диогу Далот и Каземиро.

Первый матч Рубена Аморима во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ

24.11.24, Ипсвич Таун – Манчестер Юнайтед – 1:1 (гол: Маркус Решфорд)

Стартовый состав МЮ:

  • Андре Онана (Камерун)
  • Нуссаир Мазрауи (Марокко)
  • Маттейс де Лигт (Нидерланды)
  • Джонни Эванс (Северная Ирландия)
  • Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
  • Казэмиро (Бразилия)
  • Кристиан Эриксен (Дания)
  • Диогу Далот (Португалия)
  • Бруно Фернандеш (Португалия)
  • Алехандро Гарначо (Аргентина)
  • Маркус Решфорд (Англия)

Последний матч Рубена Аморима во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ

04.01.26, Лидс Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1 (гол: Матеус Кунья)

Стартовый состав МЮ:

  • Сенне Ламменс (Бельгия)
  • Лени Йоро (Франция)
  • Айден Хэвен (Англия)
  • Лисандро Мартинес (Аргентина)
  • Диогу Далот (Португалия)
  • Казэмиро (Бразилия)
  • Мануэль Угарте (Уругвай)
  • Люк Шоу (Англия)
  • Патрик Доргу (Дания)
  • Матеус Кунья (Бразилия)
  • Беньямин Шешко (Словения)
По теме:
Борнмут – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Романо назвал коуча, который ведет переговоры с МЮ. Он готов сказать «да»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ипсвич Манчестер Юнайтед Лидс - Манчестер Юнайтед Лидс Рубен Аморим статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Футбол | 06 января 2026, 23:02 0
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры

Умерла диктор матчей киевлян Елена Гуц

Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Футбол | 06 января 2026, 20:54 5
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии

Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»

Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футбол | 06.01.2026, 07:48
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Футбол | 06.01.2026, 19:17
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 8
Футбол
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем