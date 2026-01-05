Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Наговорил лишнего. Последняя речь Аморима в Манчестер Юнайтед
Англия
05 января 2026, 18:24 |
607
0

ВИДЕО. Наговорил лишнего. Последняя речь Аморима в Манчестер Юнайтед

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

05 января 2026, 18:24 |
607
0
ВИДЕО. Наговорил лишнего. Последняя речь Аморима в Манчестер Юнайтед
Коллаж Sport.ua

Португальский специалист Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

40-летний специалист начал работать с командой с ноября 2024 года, за это время он вывел ее в финал Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

Прошлый сезон чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» Аморима завершил на 15-й позиции, а после 20 туров этого сезона шел на шестой позиции с 31 набранным очком.

Роль исполняющего обязанности главного тренера будет выполнять Даррен Флетчер.

Вашему вниманию последняя пресс-конференция Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

ВИДЕО. Наговорил лишнего. Последняя речь Аморима в «Манчестер Юнайтед»

По теме:
Маттейс де Лигт продолжит уникальную серию с новым тренером в каждом сезоне
МЮ нашел фаворита на должность тренера. Но есть еще три варианта
Кто из игроков МЮ больше играл и забивал в АПЛ под руководством Аморима?
Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Футбол | 05 января 2026, 09:03 5
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков

«Реал» может расстаться с Луниным и девятью игроками

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 05.01.2026, 07:55
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
ОФИЦИАЛЬНО. Отчаяние аутсайдера. Клуб АПЛ подписал форварда за 25 млн
Футбол | 05.01.2026, 15:25
ОФИЦИАЛЬНО. Отчаяние аутсайдера. Клуб АПЛ подписал форварда за 25 млн
ОФИЦИАЛЬНО. Отчаяние аутсайдера. Клуб АПЛ подписал форварда за 25 млн
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Футбол | 05.01.2026, 12:18
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 6
Футбол
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 19
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 9
Бокс
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем