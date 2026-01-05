Португальский специалист Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

40-летний специалист начал работать с командой с ноября 2024 года, за это время он вывел ее в финал Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

Прошлый сезон чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» Аморима завершил на 15-й позиции, а после 20 туров этого сезона шел на шестой позиции с 31 набранным очком.

Роль исполняющего обязанности главного тренера будет выполнять Даррен Флетчер.

Вашему вниманию последняя пресс-конференция Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

ВИДЕО. Наговорил лишнего. Последняя речь Аморима в «Манчестер Юнайтед»