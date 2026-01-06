Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 января 2026, 13:34
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене

Поединок 1/16 финала состоится 7 января в 09:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

7 января, свою встречу во втором круге теннисного турнира в Брисбене проведут Марта Костюк (WTA 26) – Юлия Путинцева (WTA 74).

Игра начнется в 09:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская теннисистка провела не самый яркий прошлый сезон, в рейтинге она потеряла 8 позиций, хотя место в топ-30 тоже выглядит солидно. Костюк показывала неплохую игру, но не было турниров, где она сильно выстрелила, добралась до финала или что-то подобное.

Опыта у украинки достаточно, она знает, как играть и обыгрывать топ-соперниц, поэтому предпосылки для прорыва есть. Марта провела четыре выставочных матча, которые состояли из одного сет (поражения Бадосе и Свитолиной, победы над Линетт и Бхамидипати). Украинка нередко показывает своим фанатам, как она упорно тренируется, так что к этому сезону она должна подойти в хорошей форме. В Брисбене Костюк начинает со второго круга, благодаря высокому посеву.

Юлия Путинцева

В теннисном мире Путинцеву знают, как сильного середняка. Спортсменка не самая изобретательная в плане комбинаций, но она умеет давить на соперниц, и точно никого не боится. В день игры спортсменке исполнится 31 года, так что она постарается преподнести себе подарок.

Опыта Путинцевой не занимать, с 2015 года она стабильно заканчивала сезон в первой сотне. В Брисбене теннисистка начала с квалификации, где обыграла австралийку Присциллц Хон – 6:4, 6:3, а потом уступила другой австралийки Оливии Гадеки – 6:1, 5:7, 6:1.

В основную сетку спортсменка попала в качестве лаки-лузера, своим шансом она воспользовалась, одолев в первом круге крепкую американку Хейли Баптист – 6:2, 6:4.

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, а в предстоящей встрече украинка считается небольшим фаворитом. В плане опыта, перевес на стороне Путинцевой, ведь она на 7 лет старше.

Начинать сезон тяжело, я жду сложного и непредсказуемого матча двух сильных спортсменок, где борьба может затянуться. Предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 20,5 геймов.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
07.01.2026 -
09:00
Юлия Путинцева
Оцените материал
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
