  4. Новый тренер Карпат провел во Львове два дня и покинет Украину
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 23:23 | Обновлено 06 января 2026, 23:24
Новый тренер Карпат провел во Львове два дня и покинет Украину

Львовяне еще не подписали нового руководителя

ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, испанский специалист Фран Фернандес еще не подписал контракт с «Карпатами» в качестве главного тренера.

Во время двухдневного пребывания во Львове он встретился с владельцем ФК «Карпаты» Владимиром Матковским, познакомился с клубной инфраструктурой, в частности, побывал на загородной базе в Бартатове. Испанца сопровождал генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол, который и был инициатором приглашения зарубежного специалиста.

7 января Фран Фернандес вместе со своим помощником транзитом через Польшу вернутся в Испанию. Когда все формальности будут согласованы (необходимые документы для разрешения на работу в Украине), испанский специалист подпишет контракт с «Карпатами» и 14 января встретит своих новых подопечных в Мурсии, где те будут готовиться ко второй части сезона. Тогда и состоится его представление львовской команде.

Ранее мы сообщали, что легионер «Карпат» может покинуть УПЛ.

Карпаты Львов назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Фран Фернандес
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
з лютого місяця всім триндець - Карпати всіх порвуть!!!
21.02.2026  -  Шахтар - перша жертва...   ))
Ответить
0
