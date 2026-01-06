Новый тренер Карпат провел во Львове два дня и покинет Украину
Львовяне еще не подписали нового руководителя
Как стало известно Sport.ua, испанский специалист Фран Фернандес еще не подписал контракт с «Карпатами» в качестве главного тренера.
Во время двухдневного пребывания во Львове он встретился с владельцем ФК «Карпаты» Владимиром Матковским, познакомился с клубной инфраструктурой, в частности, побывал на загородной базе в Бартатове. Испанца сопровождал генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол, который и был инициатором приглашения зарубежного специалиста.
7 января Фран Фернандес вместе со своим помощником транзитом через Польшу вернутся в Испанию. Когда все формальности будут согласованы (необходимые документы для разрешения на работу в Украине), испанский специалист подпишет контракт с «Карпатами» и 14 января встретит своих новых подопечных в Мурсии, где те будут готовиться ко второй части сезона. Тогда и состоится его представление львовской команде.
Ранее мы сообщали, что легионер «Карпат» может покинуть УПЛ.
