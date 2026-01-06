Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Ромы вошел в уникальный 1000-очковый тренерский клуб Серии А
Италия
06 января 2026, 23:16
Тренер Ромы вошел в уникальный 1000-очковый тренерский клуб Серии А

Кроме гола Артема Довбика матч против Лечче стал знаковым для Джан Пьеро Гасперини

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини завоевал 1000 очков в Серии А в качестве тренера.

Юбилейные баллы итальянский специалист получил в победном выездном матче 19 тура против Лечче.

В эпоху начисления трех очков за победу в матче только два тренера раньше набирали 1000+ баллов в чемпионате Италии: Массимилиано Аллегри (1050) и Лучано Спаллетти (1014).

Тренеры с 1000+ очками в Серии А (в эпоху начисления трех очков за победу в матче)

  • 1050 – Массимилиано Аллегри (Италия)
  • 1014 – Лучано Спаллетти (Италия)
  • 1000 – Джан Пьеро Гасперини (Италия)
Рома Рим чемпионат Италии по футболу статистика Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Лучано Спаллетти Массимилиано Аллегри
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
