Тренер Ромы вошел в уникальный 1000-очковый тренерский клуб Серии А
Кроме гола Артема Довбика матч против Лечче стал знаковым для Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини завоевал 1000 очков в Серии А в качестве тренера.
Юбилейные баллы итальянский специалист получил в победном выездном матче 19 тура против Лечче.
В эпоху начисления трех очков за победу в матче только два тренера раньше набирали 1000+ баллов в чемпионате Италии: Массимилиано Аллегри (1050) и Лучано Спаллетти (1014).
Тренеры с 1000+ очками в Серии А (в эпоху начисления трех очков за победу в матче)
- 1050 – Массимилиано Аллегри (Италия)
- 1014 – Лучано Спаллетти (Италия)
- 1000 – Джан Пьеро Гасперини (Италия)
1000 - Gian Piero #Gasperini è solo il terzo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a conquistare 1000 punti in #SerieA, dopo Massimiliano Allegri (1050) e Luciano Spalletti (1014). 1K. pic.twitter.com/atXYpwqtd4— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2026
