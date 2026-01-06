Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Испании
Барселона
07.01.2026 21:00 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 января 2026, 23:35 | Обновлено 06 января 2026, 23:36
19
0

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Суперкубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетик». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Король Абдалла», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Каталонцы являются 15-кратными обладателями Суперкубка, в то время, как «Атлетик» трижды брал этот трофей. При этом «красно-белые» в решающих матчах обыгрывали именно «блаугранас» (в 1984, 2015 и 2021 годах). В текущем сезоне испанской Ла Лиги каталонская команда возглавляет турнирную таблицу, а баски идут на восьмой позиции. В минувший уик-энд «блаугранас» вырвали победу у «Эспаньола», забив два гола в конце поединка, «Атлетик» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Суперкубок Испании по футболу Барселона Атлетик Бильбао Барселона - Атлетик текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
