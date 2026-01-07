Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Суперкубок Испании
Барселона
07.01.2026 21:00 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок Испании
07 января 2026, 13:02 |
132
1

Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Поединок состоится 7 января и начнется в 21:00 по Киеву

07 января 2026, 13:02 |
132
1 Comments
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Коллаж Sport.ua

7 января на Король Абдалла Спортс Сити (Джидда) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором Барселона встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда после провального позапрошлого сезона получила нового наставника - местную легенду, Хави, сменил Флик. И у Ханси только в Лиге чемпионов не получилось тогда, уступили Интеру. Зато на внутренней арене собрали полный комплект наград, причем везде убедительно победив мадридский Реал.

Нынешняя темпорада складывалась не лучшим образом, и был момент, когда казалось, что у Флика будет срыв. Но в конце осени и зимой получилось набрать обороты, причем параллельно сдувается Реал. Так что на каникулы ушли снова первыми, да и в январе начали с победы в дерби 2:0 над сильным сейчас Эспаньолом, так что на Ближний Восток получилось полететь в хорошем настроении даже при наличии конфликтов с заслуженными ветеранами, Тер Штегеном и Левандовски.

Атлетик

Клуб приютил, в очередной раз, Вальверде. И это сотрудничество уже получилось плодотворным. За буквально несколько лет Эрнесто завоевал и кубок страны, и четвертое место в Примере, и еще и дойдя до полуфинала Лиги Европы весной.

Сейчас же неудачи преследуют практически везде. Возвращение в Лиге чемпионов обернулось провалом: обыграли только Карабах и взяли две ничьи при трех поражениях. В Примере тоже спад, там только семь побед и 24 очка. В том числе в прошлом туре, уже после зимней паузы, была лишь ничья со скромным соседом, Осасуной. Но хотя бы в Памплоне, пропустив первыми, ответили после перерыва, в итоге сведя встречу к 1-1 - но все равно шансы на еврокубки в 2026/2027 после этого точно не выросли. Ну и в кубке только минимально, 1:0, в декабре обыграли Оуренсе.

Статистика личных встреч

Это тоже Эль Класико, но в четырех последних, в том числе и осенью, в них побеждали только каталонцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Ямаля и компании не будет проблем. Ставим на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Барселона
7 января 2026 -
21:00
Атлетик Бильбао
Фора Барселоны (-1) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фулхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Барселона Атлетик Бильбао Барселона - Атлетик Суперкубок Испании по футболу прогнозы на футбол прогнозы Ла Лига - betking
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Футбол | 06 января 2026, 20:54 4
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии

Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»

Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Футбол | 06 января 2026, 19:17 23
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну

Обнародована заявка на матч Суперкубка Франции между «ПСЖ» и «Марселем»

Сенсационный лидер УПЛ расторг контракт с украинским полузащитником
Футбол | 07.01.2026, 13:17
Сенсационный лидер УПЛ расторг контракт с украинским полузащитником
Сенсационный лидер УПЛ расторг контракт с украинским полузащитником
Довбик за небольшие деньги может присоединиться к европейскому гиганту
Футбол | 07.01.2026, 05:42
Довбик за небольшие деньги может присоединиться к европейскому гиганту
Довбик за небольшие деньги может присоединиться к европейскому гиганту
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Футбол | 06.01.2026, 17:04
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Атлетік зазвичай не є легким суперником для Барси, буде цікаво
Ответить
0
Популярные новости
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 1
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 5
Футбол
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
05.01.2026, 15:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем