7 января на Король Абдалла Спортс Сити (Джидда) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором Барселона встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда после провального позапрошлого сезона получила нового наставника - местную легенду, Хави, сменил Флик. И у Ханси только в Лиге чемпионов не получилось тогда, уступили Интеру. Зато на внутренней арене собрали полный комплект наград, причем везде убедительно победив мадридский Реал.

Нынешняя темпорада складывалась не лучшим образом, и был момент, когда казалось, что у Флика будет срыв. Но в конце осени и зимой получилось набрать обороты, причем параллельно сдувается Реал. Так что на каникулы ушли снова первыми, да и в январе начали с победы в дерби 2:0 над сильным сейчас Эспаньолом, так что на Ближний Восток получилось полететь в хорошем настроении даже при наличии конфликтов с заслуженными ветеранами, Тер Штегеном и Левандовски.

Атлетик

Клуб приютил, в очередной раз, Вальверде. И это сотрудничество уже получилось плодотворным. За буквально несколько лет Эрнесто завоевал и кубок страны, и четвертое место в Примере, и еще и дойдя до полуфинала Лиги Европы весной.

Сейчас же неудачи преследуют практически везде. Возвращение в Лиге чемпионов обернулось провалом: обыграли только Карабах и взяли две ничьи при трех поражениях. В Примере тоже спад, там только семь побед и 24 очка. В том числе в прошлом туре, уже после зимней паузы, была лишь ничья со скромным соседом, Осасуной. Но хотя бы в Памплоне, пропустив первыми, ответили после перерыва, в итоге сведя встречу к 1-1 - но все равно шансы на еврокубки в 2026/2027 после этого точно не выросли. Ну и в кубке только минимально, 1:0, в декабре обыграли Оуренсе.

Статистика личных встреч

Это тоже Эль Класико, но в четырех последних, в том числе и осенью, в них побеждали только каталонцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Ямаля и компании не будет проблем. Ставим на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,8).