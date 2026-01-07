Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Испании
Барселона
07.01.2026 21:00 – FT 5 : 0
Атлетик Бильбао
Испания
07 января 2026, 23:23 | Обновлено 07 января 2026, 23:25
460
0

Барселона – Атлетик – 5:0. Разгром в полуфинале. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Суперкубка Испании

07 января 2026, 23:23 | Обновлено 07 января 2026, 23:25
460
0
Барселона – Атлетик – 5:0. Разгром в полуфинале. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января в 21:00 прошел матч 1/2 финала Суперкубка Испании.

Команды Барселона и Атлетик Бильбао играли в саудовском городе Джидда.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Барселона забила 5 голов в ворота Атлетика из Бильбао (5:0) и вышла в финал.

Забитыми мячами отличились: Ферран Торрес, Фермин Лопес, Руни Барджи, Рафинья (дубль).

🏆 Суперкубок Испании.1/2 финала

7 января, Джидда (Саудовская Аравия)

Барселона – Атлетик Бильбао – 5:0

Голы: Ферран Торрес, 22, Фермин Лопес, 30, Руни Барджи, 34, 38, Рафинья, 52

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Фермин Лопес, 30 мин

ГОЛ! 3:0. Руни Барджи, 34 мин

ГОЛ! 4:0. Рафинья, 38 мин

ГОЛ! 5:0. Рафинья, 52 мин

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона), асcист Руни Бардагджи.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона), асcист Руни Бардагджи.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Руни Бардагджи (Барселона), асcист Фермин Лопес.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона), асcист Рафинья.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Фермин Лопес.
По теме:
Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Первый гол в АПЛ! Ярмолюк забил за Брентфорд
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика
Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Ферран Торрес Барселона - Атлетик Фермин Лопес Рафинья Диас Руни Барджи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
