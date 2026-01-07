7 января в 21:00 прошел матч 1/2 финала Суперкубка Испании.

Команды Барселона и Атлетик Бильбао играли в саудовском городе Джидда.

Барселона забила 5 голов в ворота Атлетика из Бильбао (5:0) и вышла в финал.

Забитыми мячами отличились: Ферран Торрес, Фермин Лопес, Руни Барджи, Рафинья (дубль).

🏆 Суперкубок Испании.1/2 финала

7 января, Джидда (Саудовская Аравия)

Барселона – Атлетик Бильбао – 5:0

Голы: Ферран Торрес, 22, Фермин Лопес, 30, Руни Барджи, 34, 38, Рафинья, 52

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Фермин Лопес, 30 мин

ГОЛ! 3:0. Руни Барджи, 34 мин

ГОЛ! 4:0. Рафинья, 38 мин

ГОЛ! 5:0. Рафинья, 52 мин