Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика
Испания
07 января 2026, 22:12 | Обновлено 07 января 2026, 22:13
76
0

ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика

На 52-й минуте перевес каталонской команды составляет уже 5 мячей

07 января 2026, 22:12 | Обновлено 07 января 2026, 22:13
76
0
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 52-й минуте Барселона забила 5-й гол в ворота Атлетика из Бильбао.

Рафинья оформил дубль и довел счет до 5:0.

ГОЛ! 5:0. Рафинья, 52 мин

По теме:
Барселона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Четыре гола Барселоны за тайм. Рафинья похоронил все мечты Атлетика
ВИДЕО. Счет уже разгромный. Молодой игрок забил 3-й гол для Барселоны
Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Рафинья Диас Барселона - Атлетик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Шахтера напряженные отношения с известным клубом. Немалый долг и обман
Футбол | 07 января 2026, 20:21 0
У Шахтера напряженные отношения с известным клубом. Немалый долг и обман
У Шахтера напряженные отношения с известным клубом. Немалый долг и обман

«Горняки» выбирают, куда отпустить Майкона

Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Бокс | 07 января 2026, 06:22 2
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко

Боксер не считает, что ему нужна политика

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Футбол | 07.01.2026, 18:27
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Футбол | 07.01.2026, 14:46
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 16
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем