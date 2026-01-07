Испания07 января 2026, 22:12 | Обновлено 07 января 2026, 22:13
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика
На 52-й минуте перевес каталонской команды составляет уже 5 мячей
07 января 2026, 22:12 | Обновлено 07 января 2026, 22:13
7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
На 52-й минуте Барселона забила 5-й гол в ворота Атлетика из Бильбао.
Рафинья оформил дубль и довел счет до 5:0.
ГОЛ! 5:0. Рафинья, 52 мин
