ВИДЕО. В ожидании соперницы: Костюк провела тренировку на кортах Брисбена
Марта стартует с 1/16 финала и может сыграть либо с Плишковой, либо с Баптист
Украинская теннисистка Марта Костюк провела тренировку на кортах хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
Соответствующим видео в Twitter поделился фан-аккаунт Костюк.
Костюк в ожидании первой соперницы. Марта стартует на пятисотнике с 1/16 финала. Ее первая оппонентка определится в поединке Каролина Плишкова – Хейли Баптист.
January 4, 2026
