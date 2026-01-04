ВИДЕО. В ожидании соперницы: Костюк провела тренировку на кортах Брисбена

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 января 2026, 18:35 | Обновлено 04 января 2026, 18:43
Марта стартует с 1/16 финала и может сыграть либо с Плишковой, либо с Баптист

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк провела тренировку на кортах хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Соответствующим видео в Twitter поделился фан-аккаунт Костюк.

Костюк в ожидании первой соперницы. Марта стартует на пятисотнике с 1/16 финала. Ее первая оппонентка определится в поединке Каролина Плишкова – Хейли Баптист.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
