ВИДЕО. В ожидании соперницы: Костюк провела тренировку на кортах Брисбена

Украинская теннисистка Марта Костюк провела тренировку на кортах хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Соответствующим видео в Twitter поделился фан-аккаунт Костюк.

Костюк в ожидании первой соперницы. Марта стартует на пятисотнике с 1/16 финала. Ее первая оппонентка определится в поединке Каролина Плишкова – Хейли Баптист.

