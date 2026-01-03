Жеребьевка WTA 500 в Брисбене. Соперница Ястремской, с кем сыграет Костюк?

В ночь на 3 января состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Украину на австралийском пятисотнике представят две теннисистки: Марта Костюк (WTA 26) и Даяна Ястремская (WTA 27).

Костюк получила 16-й номер посева и пропустит первый раунд. В 1/16 финала Марта поборется либо с Каролиной Плишковой, либо с Хэйли Баптист.

Ястремская на старте соревнований выйдет на корт против обладательницы wild card Талии Гибсон (Австралия, WTA 122). Если Даяна сумееПот пройти Талию, то далее встретится с 13-й сеяной Лейлой Фернандес (Канада, WTA 22).

Первой сеяной в Брисбене является Арина Соболенко, второй – Аманда Анисимова. Матчи основной сетки пройдут с 4 по 11 января.

Соперницы украинок на турнире WTA 500 в Брисбене:

R1: Даяна Ястремская – Талия Гибсон [WC]

R2: Марта Костюк [16] – Каролина Плишкова / Хэйли Баптист

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [6]

Мэдисон Киз [6] Елена Рыбакина [3] – Екатерина Александрова [7]

Елена Рыбакина [3] – Екатерина Александрова [7] Клара Таусон [8] – Джессика Пегула [4]

Клара Таусон [8] – Джессика Пегула [4] Мирра Андреева [6] – Аманда Анисимова [2]

Сетка WTA 500 в Брисбене