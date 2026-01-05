Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Испания
05 января 2026, 18:52 | Обновлено 05 января 2026, 20:19
2349
0

Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер

Антонио Пинтус вновь будет работать с основной командой

05 января 2026, 18:52 | Обновлено 05 января 2026, 20:19
2349
0
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Питнус

Итальянский специалист по физической подготовке Антонио Пинтус вернется к работе с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Альберто Перейро.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес принял решение о возвращении легендарного тренера к работе с основной командой, от которой он был отстранен с лета 2025 года.

Вместе с Антонио Пинтусом мадридский «Реал» завоевал пять Лиг чемпионов: итальянец работал в столице Испании с 2016 по 2019, а позже с 2021 по 2025.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

По теме:
Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым автором хет-трика за Реал
Тренер Жироны Мичел: «Клуб должен сделать это»
ФОТО. «Виктор – в огне». Цыганкова назвали лучшим игроком матча Ла Лиги
Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Футбол | 05 января 2026, 12:18 26
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером

Рубен Аморим работал с красными дьяволами с ноября 2024 года

Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Футбол | 04 января 2026, 23:44 19
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж

У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле

Галатасарай – Трабзонспор. Прогноз и анонс на 1/2 финала Суперкубка Турции
Футбол | 05.01.2026, 18:46
Галатасарай – Трабзонспор. Прогноз и анонс на 1/2 финала Суперкубка Турции
Галатасарай – Трабзонспор. Прогноз и анонс на 1/2 финала Суперкубка Турции
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 05.01.2026, 08:03
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Футбол | 05.01.2026, 07:27
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 9
Бокс
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 5
Футбол
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем