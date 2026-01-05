Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер

Итальянский специалист по физической подготовке Антонио Пинтус вернется к работе с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Альберто Перейро.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес принял решение о возвращении легендарного тренера к работе с основной командой, от которой он был отстранен с лета 2025 года.

Вместе с Антонио Пинтусом мадридский «Реал» завоевал пять Лиг чемпионов: итальянец работал в столице Испании с 2016 по 2019, а позже с 2021 по 2025.

