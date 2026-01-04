Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известна судьба Гармаша, после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 22:02 |
2073
0

Рыбалка сообщил, что украинец уже проходит подготовку в учебном центре

УАФ. Сергей Рыбалка

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка рассказал о нынешней ситуации вокруг Дениса Гармаша.

По словам Рыбалки, он поддерживает связь с бывшим одноклубником, который в конце ноября был мобилизован. Сейчас Гармаш проходит базовую военную подготовку, после чего продолжит службу в одном из подразделений ВСУ.

«Да, мы с ним общаемся. Сейчас Гармаш проходит базовую военную подготовку, а дальше... Будет служить», – отметил Рыбалка.

Ранее бывший клуб Дениса Гармаша, ФК «Лесное», был исключен из соревнований УАФ.

По теме:
Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате
Защитник клуба Второй лиги с опытом игры в УПЛ хочет поехать за границу
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб досрочно прекратил контракт с легионером
Динамо Киев Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война мобилизация Сергей Рыбалка
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
