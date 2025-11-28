Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 15:33 | Обновлено 28 ноября 2025, 15:36
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию

Денис Гармаш встал на защиту родины

28 ноября 2025, 15:33 | Обновлено 28 ноября 2025, 15:36
Пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП сообщила, что бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш выбрал себе подразделение и был мобилизован в ВСУ.

«Во избежание распространения искаженной информации сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было.

После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами, он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Жалоб на неправомерные действия военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало», – передает пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.

Динамо Киев Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война мобилизация
Remark
Елітний печерський ТЦК)))
Буде разом з Ващуком, Алієвим і Ко захищати Батьківщину на нулі.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
As
Може треба все Динамо мобілізувати??? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Сабо-мазо
Блатной. Там другие условия. Будет сауны с девочками "штурмовать"... 
Ответить
0
Денис Брегін
краще ніж кацапське тцк загребе.
Ответить
0
Андрій Заліщук
Не впевнений, що його кинуть на "нуль"
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
никуя себе
Ответить
0
Катерина Монзуль
Добре що мій друг  Андрюша Пятов спокійно  фотографувався з терористами, а зараз спокійно ходить, і жодне ТЦК до нього не має питаннь
Ответить
-3
