ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию

Пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП сообщила, что бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш выбрал себе подразделение и был мобилизован в ВСУ.

«Во избежание распространения искаженной информации сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было.

После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами, он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Жалоб на неправомерные действия военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало», – передает пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.