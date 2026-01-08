Украина. Премьер лига08 января 2026, 03:41 | Обновлено 08 января 2026, 04:30
ВИДЕО. В Доме футбола продолжается обучение тренеров от УАФ
Занятия проводятся в главной футбольной локации УАФ
В Доме футбола в Киеве продолжается обучение тренеров от Украинской ассоциации футбола (УАФ).
На базе УАФ проходят занятия по получению тренерских лицензий УЕФА.
Участники изучают современные методики подготовки команд и тактики под руководством опытных инструкторов.
Курсы направлены на улучшение профессиональной подготовки специалистов для работы с клубами и сборными всех уровней.
