ВИДЕО. В Доме футбола продолжается обучение тренеров от УАФ

В Доме футбола в Киеве продолжается обучение тренеров от Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На базе УАФ проходят занятия по получению тренерских лицензий УЕФА.

Участники изучают современные методики подготовки команд и тактики под руководством опытных инструкторов.

Курсы направлены на улучшение профессиональной подготовки специалистов для работы с клубами и сборными всех уровней.

