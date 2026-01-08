Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Элина в двух сетах переиграла Кэти во втором раунде соревнований в Новой Зеландии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Во втором раунде украинка в двух сетах нанесла поражение Кэти Бултер (Великобритания, WTA 112) за 2 часа и 3 минуты.
WTA 250 Окленд. Хард, 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [1] – Кэти Бултер (Великобритания) – 7:5, 6:4
Свитолина провела второе очное противостояние против Бултер. В 2020 году Элина справилась с Кэти в на старте Australian Open.
В первом круге Окленда Свитолина переиграла Варвару Грачеву. Ее следующей оппоненткой будет либо Элла Зайдель (Германия, WTA 84), либо Сонай Картал (Великобритания, WTA 68).
Свитолина во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале на кортах Окленда. В 2024 она добралась до финала новозеландских соревнований, где уступила Коко Гауфф.
Фото с матча
Так, разок не подала на сет, разок на матч, не реалізувала кілька матч-пойнтів... але це частина обов`язкової програми, і не більше. Аматорства в грі Світоліної точно не знайдеш)
Проте це добре, що заявилася на двісті п'ятдесятку в Окленді, того року одразу з АО починала сезон, а тут видно що відновилася фізично та ментально і готова до нового календарного року. Сподіваємося на повний сезон від Елі і повернення до топ 10. Але спочатку треба розігрітися. Далі матч проти Сонай Картал, міцна гравчиня, не знаю чому, але мені вона дуже нагадує на Остапенко(може її позашлюбна сестра). Думаю буде цікава заруба, але наша візьме гору.