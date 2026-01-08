Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Во втором раунде украинка в двух сетах нанесла поражение Кэти Бултер (Великобритания, WTA 112) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Кэти Бултер (Великобритания) – 7:5, 6:4

Свитолина провела второе очное противостояние против Бултер. В 2020 году Элина справилась с Кэти в на старте Australian Open.

В первом круге Окленда Свитолина переиграла Варвару Грачеву. Ее следующей оппоненткой будет либо Элла Зайдель (Германия, WTA 84), либо Сонай Картал (Великобритания, WTA 68).

Свитолина во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале на кортах Окленда. В 2024 она добралась до финала новозеландских соревнований, где уступила Коко Гауфф.

Фото с матча

