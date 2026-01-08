Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
WTA
08 января 2026, 09:33 | Обновлено 08 января 2026, 09:47
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер

Элина в двух сетах переиграла Кэти во втором раунде соревнований в Новой Зеландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Кэти Бултер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Во втором раунде украинка в двух сетах нанесла поражение Кэти Бултер (Великобритания, WTA 112) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Кэти Бултер (Великобритания) – 7:5, 6:4

Свитолина провела второе очное противостояние против Бултер. В 2020 году Элина справилась с Кэти в на старте Australian Open.

В первом круге Окленда Свитолина переиграла Варвару Грачеву. Ее следующей оппоненткой будет либо Элла Зайдель (Германия, WTA 84), либо Сонай Картал (Великобритания, WTA 68).

Свитолина во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале на кортах Окленда. В 2024 она добралась до финала новозеландских соревнований, где уступила Коко Гауфф.

Фото с матча

Элина Свитолина Кэти Бултер WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Jolland
Непроста, але заслужена перемога
Ответить
+7
introvert
Кеті сьогодні грала значно краще, ніж проти Стародубцевої. Навіть нагадала саму себе зразка позаминулого року. Але Еліна, на відміну від Юлі, дарувати очки та гейми оптом не планувала, тож і закономірний фінал.
Так, разок не подала на сет, разок на матч, не реалізувала кілька матч-пойнтів... але це частина обов`язкової програми, і не більше. Аматорства в грі Світоліної точно не знайдеш)
Ответить
+2
З Києвом в серці
Брага , Еліна порадували
Ответить
+2
Singularis
WTA 250  ей по силам выиграть. Это же не WTA 1000.
Ответить
+1
C.Пеклов
Молодець,було непросто,але справилася і з суперницею і вітром!
Ответить
+1
Ivan456
Ще свій потенціал Еліна не продемонструвала на всю. Дуже різні матчі були з Грачовою та Бултер. Видно, що поки початок сезону і тільки прощупує гру наша героїня.
Проте це добре, що заявилася на двісті п'ятдесятку в Окленді, того року одразу з АО починала сезон, а тут видно що відновилася фізично та ментально і готова до нового календарного року. Сподіваємося на повний сезон від Елі і повернення до топ 10. Але спочатку треба розігрітися. Далі матч проти Сонай Картал, міцна гравчиня, не знаю чому, але мені вона дуже нагадує на Остапенко(може її позашлюбна сестра). Думаю буде цікава заруба, але наша візьме гору.
Ответить
0
Олександр Науменко
Надалі  " нєвєдома звєрушка", і знову британка.
Ответить
0
Vlad Holl
Мабуть до АО рівень підвищить , а поки що , гра ну дуже слабенька. Будемо чекати на краще , що скоріше всього і буде. 
Ответить
0
Андрій Заліщук
Еля виглядає впевнено, поки що тенісний денб подчався вдало, крім Світоліної свої матчі виграли Снігур і сестри Кіченок, які вибили сіяну кацапську пару, щоб оце і Даяна з Мартою підтримали цей челендж
Ответить
-1
М1925
Побеждать Свитолиной помогает только Харьковский характер привитый на кортах Первой Столицы под пристольным надзором Юрия Сапронова!
Ответить
-10
Показать Скрыть 1 ответ
