Свитолина разгромно выиграла стартовый матч сезона в Окленде у Грачевой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 января 2026, 08:33 | Обновлено 06 января 2026, 08:40
589
9

Элина в двух сетах переиграла Варвару на старте турнира WTA 250 в Новой Зеландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила Варвару Грачеву (Франция, WTA 75) за 1 час и 17 минут.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Варвара Грачева (Франция) – 6:3, 6:1

Элина провела третье очное противостояние против Грачевой и в третий раз одолела Варвару.

Для Свитолиной это был первый матч в сезоне 2026 года. Ее следующей оппоненткой будет Кэти Бултер, которая в своем поединке первого круга прошла Юлию Стародубцеву.

Ранее Элина играла против Кэти только один раз. В 2020 Свитолина одолела Бултер на старте Australian Open.

Свитолина является первой сеяной соревнований в Окленде. Два года назад Элина добралась до финала на этих кортах.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sit Simurg
Як для першого матчу року, Еліна грала добре !
Вже не така страшно худа як восени .. Сподіваюсь на успішний сезон !
Ответить
+3
Попандопуло из Одессы
Элиночка, с победой!
Ответить
+2
Jolland
Вітання з перемогою!
Ответить
+2
aleks8-48
Грати на такому рівні Грачову вистачило на один сет. Еліна переважала суперницю на дві голови,була краща у всьому. Добре почала сезон.Так тримати і надалі.
Ответить
+1
mevast
Хорошу форму продемонструвала Еліна. Перший номер посіву зобовязує.
Ответить
+1
Kharkiv
Рад победе Харьковчанки!
Таких как Элина у нас единицы!
Это характер Первой Столицы!
Ответить
-2
M1925
Харьковчане очень радуюцца за свою спиввитчизницу что удалось начать сезон с победы!
Харьковчане стремяцца не пропустить ни одного матча нашей легендарной и величайшей Харьковчаночки Элиночки!
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
