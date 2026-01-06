Свитолина разгромно выиграла стартовый матч сезона в Окленде у Грачевой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила Варвару Грачеву (Франция, WTA 75) за 1 час и 17 минут.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Варвара Грачева (Франция) – 6:3, 6:1

Элина провела третье очное противостояние против Грачевой и в третий раз одолела Варвару.

Для Свитолиной это был первый матч в сезоне 2026 года. Ее следующей оппоненткой будет Кэти Бултер, которая в своем поединке первого круга прошла Юлию Стародубцеву.

Ранее Элина играла против Кэти только один раз. В 2020 Свитолина одолела Бултер на старте Australian Open.

Свитолина является первой сеяной соревнований в Окленде. Два года назад Элина добралась до финала на этих кортах.