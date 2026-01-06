Дерби с Элиной не будет. Стародубцева проиграла Бултер и покинула Окленд

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах проиграла представительнице Великобритании Кэти Бултер (WTA 112) за 1 час и 33 минуты.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/16 финала

Кэти Бултер (Великобритания) [WC] – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 6:3, 6:3

Во второй партии Юлия уступала 0:5, взяла три гейма подряд и заработала три брейк-поинта (40:0) в девятом гейме, но не сумела довести камбек до конца.

Стародубцева и Бултер провели первое очное противостояние. Юлия в Окленде прошла квалификацию, где успела переиграть Джесику Понше и Лилли Таггер.

Бултер во втором круге может сыграть с Элиной Свитолиной, если первая ракетка Украины переиграет Варвару Грачеву.