Дерби с Элиной не будет. Стародубцева проиграла Бултер и покинула Окленд
Юлия уступила Кэти в матче 1/16 турнира WTA 250 в Новой Зеландии
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах проиграла представительнице Великобритании Кэти Бултер (WTA 112) за 1 час и 33 минуты.
WTA 250 Окленд. Хард, 1/16 финала
Кэти Бултер (Великобритания) [WC] – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 6:3, 6:3
Во второй партии Юлия уступала 0:5, взяла три гейма подряд и заработала три брейк-поинта (40:0) в девятом гейме, но не сумела довести камбек до конца.
Стародубцева и Бултер провели первое очное противостояние. Юлия в Окленде прошла квалификацию, где успела переиграть Джесику Понше и Лилли Таггер.
Бултер во втором круге может сыграть с Элиной Свитолиной, если первая ракетка Украины переиграет Варвару Грачеву.
Але без курйозу не обійшлося. Кеті впевнено вела гру і за рахунку 5-0 на свою користь, вирішила шляхетно дати можливість Юлії уникнути бублика, але як здебільшого трапляється в таких випадках, трохи не віддала сету. Але, при рахунку 5-3, 0-40 на подачі Кеті, вже Юля віддала боржок і обидві задоволені на цьому закінчили це шоу