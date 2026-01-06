Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дерби с Элиной не будет. Стародубцева проиграла Бултер и покинула Окленд
WTA
06 января 2026, 02:27 | Обновлено 06 января 2026, 02:33
Дерби с Элиной не будет. Стародубцева проиграла Бултер и покинула Окленд

Юлия уступила Кэти в матче 1/16 турнира WTA 250 в Новой Зеландии

06 января 2026, 02:27 | Обновлено 06 января 2026, 02:33
Дерби с Элиной не будет. Стародубцева проиграла Бултер и покинула Окленд
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах проиграла представительнице Великобритании Кэти Бултер (WTA 112) за 1 час и 33 минуты.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/16 финала

Кэти Бултер (Великобритания) [WC] – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 6:3, 6:3

Во второй партии Юлия уступала 0:5, взяла три гейма подряд и заработала три брейк-поинта (40:0) в девятом гейме, но не сумела довести камбек до конца.

Стародубцева и Бултер провели первое очное противостояние. Юлия в Окленде прошла квалификацию, где успела переиграть Джесику Понше и Лилли Таггер.

Бултер во втором круге может сыграть с Элиной Свитолиной, если первая ракетка Украины переиграет Варвару Грачеву.

По теме:
Юлия Стародубцева – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Окленде
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на WTA 250 в Окленде
Кэти Бултер Элина Свитолина Юлия Стародубцева WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Нічого дивного, Юля йшла андердогом, та й в грі нічого не змінилося з минулого року, на жаль. 
Але без курйозу не обійшлося. Кеті впевнено вела гру і за рахунку 5-0 на свою користь, вирішила шляхетно дати можливість Юлії уникнути бублика, але як здебільшого трапляється в таких випадках, трохи не віддала сету. Але, при рахунку 5-3, 0-40 на подачі Кеті, вже Юля віддала боржок і обидві задоволені на цьому закінчили це шоу
