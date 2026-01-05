6 января, свою встречу первого круга на турнире в Окленде проведут Элина Свитолина (WTA 14) – Варвара Грачева (WTA 76).

Матч начнется в 07:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины провела прошлый сезон без феноменальных успехов, был выигранный турнир в Руане, доходила до четвертьфиналов на мейджорах в Австралии и Франции. В целом, Свитолина показывала хороший теннис, в рейтинге даже удалось подняться на девять позиций.

В декабре спортсменка провела две выставочные встречи, которые состояли из одного сета. Сначала обыграла сильную землячку Марту Костюк – 7:5, а потом пользу Магду Линетт – 6:2. Судя по публикациям в соцсетях, Элина пыталась совмещать семейную жизнь и подготовку к сезону, я думаю, она будет в хорошей форме. В Окленде украинка первая сеяная, так что надо бороться за титул.

Варвара Грачева

Теннисистка с французским паспортом с 2020 года стабильно завершает сезон в первой сотне. Турниров WTA Грачева еще не выигрывала, в прошлом сезоне спортсменка одержала победу в 34 встречах из 62, но в рейтинге потеряла десять позиций.

В прошлом сезоне теннисистка выстрелила на одном турнире, речь идет о Цинциннати, где удалось дойти до четвертьфинала, причем, что начинала с квалификации. Грачевой 25 лет, в разряд перспективных ее точно уже не стоит записывать, она крепкий середняк, которая может выступить на определенном турнире, однако, большого прогресса я от нее не жду. В 2023 гуду, выступая еще под российским флагом, она уступила в финале турнира в Остине украинке Марте Костюк, тогда соперницы отказались от рукопожатий и общих фото.

Личные встречи

Ранее теннисистки пересекались дважды, в обоих случаях они играли во Франции, на грунтовых кортах. Оба матча в двух сетах выиграла Свитолина, хотя борьба в тех играх была.

Прогноз

Украинская теннисистка выглядит фаворитом этой пары, она выше в рейтинге, имеет больше опыта, да и преимущество в очных противостояниях важно. Пока сложно определить, кто в какой форме, но по своим индивидуальным качествам Свитолина лучше, что надо показать на корте.

Я думаю, здесь можно взять победу украинки с форой -4,5 гейма за 1.71.