Езерский объяснил, почему Забарного критикуют во Франции: «Сейчас Илья...»

Бывший защитник национальной сборной Украины Владимир Езерский объяснил, почему французские СМИ регулярно критикуют украинского защитника ПСЖ Илью Забарного.

– Европейская пресса известна своей беспощадностью к игрокам, которых купили за большие деньги. Как раз Забарный ПСЖ приобрел за значительную сумму летом, поэтому каждая его ошибка рассматривается под микроскопом. Как защитнику в условиях такого давления не начать играть слишком осторожно, просто чтобы не ошибиться?

– Еще несколько лет назад Илья был в чемпионате Украины, потом прошел непростой этап в АПЛ – наверное, лучшем чемпионате мира, где он сумел зарекомендовать себя. Сейчас он в команде, где требования совсем другие: нужно играть на мяче, немало работать на пространстве.

Но у Забарного есть главное – холодная голова, дисциплина и способность учиться. У него очень сильный характер, он ментально устойчив. Видно, что это не тот юноша, который ломается после одного-двух эпизодов.

Конечно, мы в чемпионате Украины привыкли к несколько «теплым ваннам», где меньше критики. А от легионеров в таких клубах как ПСЖ ожидают результата мгновенно. Но я думаю, что у Ильи есть разум, он анализирует и делает выводы. Со временем он станет только сильнее. Давление прессы и болельщиков – неотъемлемая часть футбола и этот этап просто нужно пройти. Я уверен, он пройдет его достойно, – сказал Езерский.