Луис ЭНРИКЕ: «Я очень зол, это какие-то двойные стандарты»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике эмоционально прокомментировал угрозу остановки дерби с «Париж ФК» (2:1) из-за дискриминационных выкриков на трибунах. Испанский специалист подчеркнул, что к его команде применяют двойные стандарты.

«Я был зол не на игру, а на саму ситуацию. На всех стадионах нас оскорбляют, но матчи останавливают только в Париже.

Мы ездим в Лион, Нант, Марсель и везде слышим оскорбления в адрес игроков, клуба и президента, но там матчи не останавливают. Это какие-то двойные стандарты. А здесь – только в Париже. Именно это меня злит», – добавил тренер.