Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Я очень зол, это какие-то двойные стандарты»
Франция
07 января 2026, 21:39 | Обновлено 07 января 2026, 22:04
1244
0

Луис ЭНРИКЕ: «Я очень зол, это какие-то двойные стандарты»

Тренер – о возможной остановке последнего матча с «Парижем»

07 января 2026, 21:39 | Обновлено 07 января 2026, 22:04
1244
0
Луис ЭНРИКЕ: «Я очень зол, это какие-то двойные стандарты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике эмоционально прокомментировал угрозу остановки дерби с «Париж ФК» (2:1) из-за дискриминационных выкриков на трибунах. Испанский специалист подчеркнул, что к его команде применяют двойные стандарты.

«Я был зол не на игру, а на саму ситуацию. На всех стадионах нас оскорбляют, но матчи останавливают только в Париже.

Мы ездим в Лион, Нант, Марсель и везде слышим оскорбления в адрес игроков, клуба и президента, но там матчи не останавливают. Это какие-то двойные стандарты. А здесь – только в Париже. Именно это меня злит», – добавил тренер.

По теме:
ПСЖ – Марсель. Текстовая трансляция матча
Лига 1 лидирует среди топ-5 лиг по среднему количеству удалений и пенальти
Бенфика чаще била пенальти среди всех команд топ-10 европейских лиг
Луис Энрике Лига 1 (Франция) Париж чемпионат Франции по футболу ПСЖ болельщики
Дмитрий Олийченко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Бокс | 07 января 2026, 02:02 2
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик

Британец может провести чемпионский бой с Уордли

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Бокс | 07 января 2026, 17:45 38
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 07.01.2026, 06:23
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Что сказал Жозе? Моуриньо порадовал Трубина своим заявлением
Футбол | 07.01.2026, 21:02
Что сказал Жозе? Моуриньо порадовал Трубина своим заявлением
Что сказал Жозе? Моуриньо порадовал Трубина своим заявлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 2
Бокс
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем