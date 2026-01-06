Луис ЭНРИКЕ: «Это невероятный футболист. Как жаль, что он покинул Париж»
Главный тренер французского ПСЖ рассказал о своем отношении к Килиану Мбаппе
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике рассказал о своем отношении к форварду Килиану Мбаппе, который защищает цвета мадридского «Реала»
«Киллиан Мбаппе? Я встретил замечательного игрока. Человека с исключительным характером, которого редко встретишь, когда приезжаешь и видишь игрока его калибра...
Это невероятный футболист. Как жаль, что он покинул Париж и уехал в Мадрид. Особенно для нас в то время. Но жизнь – это часть игры.
Надеюсь, у него все идет сейчас хорошо. Мне не в чем его упрекать. Мбаппе всегда был очень вежливым и уважительным. Как и его брат и родители», – подытожил Энрике.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал пять результативных передач. Контракт французского форварда с мадридским клубом истекает в июне 2029 года.
