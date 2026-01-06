Луис ЭНРИКЕ: «Это невероятный футболист. Как жаль, что он покинул Париж»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Главный тренер французского ПСЖ рассказал о своем отношении к Килиану Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике рассказал о своем отношении к форварду Килиану Мбаппе, который защищает цвета мадридского «Реала»

«Киллиан Мбаппе? Я встретил замечательного игрока. Человека с исключительным характером, которого редко встретишь, когда приезжаешь и видишь игрока его калибра...

Это невероятный футболист. Как жаль, что он покинул Париж и уехал в Мадрид. Особенно для нас в то время. Но жизнь – это часть игры.

Надеюсь, у него все идет сейчас хорошо. Мне не в чем его упрекать. Мбаппе всегда был очень вежливым и уважительным. Как и его брат и родители», – подытожил Энрике.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал пять результативных передач. Контракт французского форварда с мадридским клубом истекает в июне 2029 года.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Луис Энрике Килиан Мбаппе
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
