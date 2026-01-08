Украина. Премьер лига08 января 2026, 08:46 |
ФОТО. Капитан клуба УПЛ стал отцом. Жена родила футболисту сына
Максим Задерака стал отцом
08 января 2026, 08:46 |
Капитан криворожского Кривбасса Максим Задерака стал отцом – жена Валерия родила футболисту сына. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Пусть маленький Максим Максимович растет здоровым и счастливым ❤️🤍», – говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
