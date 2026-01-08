Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Капитан клуба УПЛ стал отцом. Жена родила футболисту сына
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 08:46
Максим Задерака стал отцом

ФК Кривбасс. Максим Задерака

Капитан криворожского Кривбасса Максим Задерака стал отцом – жена Валерия родила футболисту сына. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Пусть маленький Максим Максимович растет здоровым и счастливым ❤️🤍», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Максим Задерака Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
