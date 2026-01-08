ФОТО. Капитан клуба УПЛ стал отцом. Жена родила футболисту сына

Капитан криворожского Кривбасса Максим Задерака стал отцом – жена Валерия родила футболисту сына. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Пусть маленький Максим Максимович растет здоровым и счастливым ❤️🤍», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.