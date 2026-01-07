ВИДЕО. Позор года: теннисистка, совсем не умеющая играть, выступила на ITF
Игру Хаджар Абделькадеры трудно назвать «теннисом»
21-летняя теннисистка Хаджар Абделькадер из Египта стала «звездой» интернета.
7 января Хаджар вышла на матч 1/16 финала грунтового турнира ITF W35 в Найроби (Кения) против Лорены Шедель (Германия, WTA 1026) и проиграла со счетом 0:6, 0:6 за 37 минут.
Все бы ничего, но Хаджар абсолютно не умеет играть в теннис – ее так называемая «игра» сопоставима с игрой теннисистки, которая впервые взяла ракетку в руки.
За матч Хаджар сумела взять всего три очка, два из которых благодаря двойным ошибкам Шедель. Сама же Абделькадер оформила 20 двойных.
Как Абделькадер попала в основную сетку 35-тысячника? Организаторы предоставили ей wild card. Для нее это был первый профессиональный матч в карьере, а на сайте ITF указано, что она играет в теннис с 14 лет.
Sí, esto pasó en un torneo de tenis profesional. Fue en el W35 de Nairobi y la protagonista es la egipcia Hajar Abdelkader, quien recibió un wild card para disputar el torneo. Lo que nos obliga(?) a recordar otros grandes bochornos en el deporte...pic.twitter.com/fAWsh62wqr— Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) January 7, 2026
PLEASE 😭 And the most surprising thing of all is that the match was 38m long https://t.co/FGSScu6DQX pic.twitter.com/YMZKIan1oU— Lorena Popa 🕵️♀️🎾 (@popalorena) January 7, 2026
RICEVE UNA WILD CARD, MA NON SA GIOCARE A TENNIS— SpazioTennis (@SpazioTennis) January 7, 2026
Ha dell'incredibile quanto successo all'ITF W35 di Nairobi, dove la wild card egiziana Hajar Abdelkader ha perso con la numero 1026 WTA Lorena Schaedel facendo solo 3 punti e commettendo ben 20 doppi falli. pic.twitter.com/m8I7lOO7Qd
