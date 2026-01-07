Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
07 января 2026, 19:06 | Обновлено 07 января 2026, 19:08
ВИДЕО. Позор года: теннисистка, совсем не умеющая играть, выступила на ITF

Игру Хаджар Абделькадеры трудно назвать «теннисом»

ВИДЕО. Позор года: теннисистка, совсем не умеющая играть, выступила на ITF

21-летняя теннисистка Хаджар Абделькадер из Египта стала «звездой» интернета.

7 января Хаджар вышла на матч 1/16 финала грунтового турнира ITF W35 в Найроби (Кения) против Лорены Шедель (Германия, WTA 1026) и проиграла со счетом 0:6, 0:6 за 37 минут.

Все бы ничего, но Хаджар абсолютно не умеет играть в теннис – ее так называемая «игра» сопоставима с игрой теннисистки, которая впервые взяла ракетку в руки.

За матч Хаджар сумела взять всего три очка, два из которых благодаря двойным ошибкам Шедель. Сама же Абделькадер оформила 20 двойных.

Как Абделькадер попала в основную сетку 35-тысячника? Организаторы предоставили ей wild card. Для нее это был первый профессиональный матч в карьере, а на сайте ITF указано, что она играет в теннис с 14 лет.

ВИДЕО. Позор года: теннисистка, совсем не умеющая играть, выступила на ITF

