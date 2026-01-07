В рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги в четверг, 8 января, «Арсенал» на своем поле примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Перед поединком главные тренеры обеих команд, Микель Артета и Арне Слот, ответили на вопросы журналистов.

ВИДЕО. Комментарии Артеты и Слота перед матчем Арсенал – Ливерпуль