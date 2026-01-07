ВИДЕО. Комментарии Артеты и Слота перед матчем Арсенал – Ливерпуль

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 20:02 |
0

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

В рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги в четверг, 8 января, «Арсенал» на своем поле примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Перед поединком главные тренеры обеих команд, Микель Артета и Арне Слот, ответили на вопросы журналистов.

Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль Микель Артета Арне Слот видео пресс-конференция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии
