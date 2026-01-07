Англия07 января 2026, 20:02 |
ВИДЕО. Комментарии Артеты и Слота перед матчем Арсенал – Ливерпуль
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
В рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги в четверг, 8 января, «Арсенал» на своем поле примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед поединком главные тренеры обеих команд, Микель Артета и Арне Слот, ответили на вопросы журналистов.
ВИДЕО. Комментарии Артеты и Слота перед матчем Арсенал – Ливерпуль
