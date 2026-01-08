Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Самая бедная страна в мире решила опозориться и сыграть со сборной россии
08 января 2026, 08:24
Сборная Сомали стремится провести матч с представителями страны 404

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Сомали по футболу

Сборная Сомали выразила желание провести товарищеский матч с национальной командой России, которая остается отстраненной от официальных международных турниров из-за войны против Украины. Об этом заявил посол Сомали Мохамед Абукар Зубейр.

По его словам, такой поединок мог бы состояться как в Сомали, так и на территории страны 404, а сам матч якобы способствовал бы развитию дипломатических отношений между странами.

Отметим, что сборная Сомали занимает 201-е место из 210 в рейтинге ФИФА, что делает потенциального соперника максимально удобным для российской команды.

сборная россии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
batistuta
Сомалі-Сомалі, краще жити у Твері!
Ответить
-1
Микола Унгурян
напевно гонорар рівний річному бюджету половини країни, то їх просто змусили грати
а взагалі-то яка різниця чи зіграють між собю дві країни"файлед стейт"
Ответить
-1
Chystyi_stavok
Ну й що?
Ответить
-1
