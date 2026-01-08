Самая бедная страна в мире решила опозориться и сыграть со сборной россии
Сборная Сомали стремится провести матч с представителями страны 404
Сборная Сомали выразила желание провести товарищеский матч с национальной командой России, которая остается отстраненной от официальных международных турниров из-за войны против Украины. Об этом заявил посол Сомали Мохамед Абукар Зубейр.
По его словам, такой поединок мог бы состояться как в Сомали, так и на территории страны 404, а сам матч якобы способствовал бы развитию дипломатических отношений между странами.
Отметим, что сборная Сомали занимает 201-е место из 210 в рейтинге ФИФА, что делает потенциального соперника максимально удобным для российской команды.
а взагалі-то яка різниця чи зіграють між собю дві країни"файлед стейт"