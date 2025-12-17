Лига наций17 декабря 2025, 08:12 |
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Команда страны террориста не будет допущена к турниру
17 декабря 2025, 08:12 |
1075
УЕФА официально обнародовал состав дивизионов национальных сборных на розыгрыш Лиги наций сезона 2026/27. В списке участников всех четырех дивизионов отсутствует сборная России, которую снова не допустили к международным соревнованиям под эгидой организации.
В документе, опубликованном Союзом европейских футбольных ассоциаций, указаны все команды дивизионов A, B, C и D, однако российской сборной среди них нет. Таким образом, санкции против РФ в футболе остаются в силе.
Список дивизионов Лиги наций 2025/26:
- Дивизион А: Португалия, Испания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия, Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Греция, Турция
- Дивизион В: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль, Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина, Словения, Грузия, Ирландия, Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово
- Дивизион С: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан, Финляндия, Словакия, Болгария, Армения, Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония, Латвия или Гибралтар, Люксембург или Мальта, Молдова, Сан-Марино
- Дивизион D: Азербайджан, Литва, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург, Лихтенштейн, Андорра.
Комментарии 1
А батька пустили? Добре що не з нами в один дивізіон...
16.12.2025, 00:01 13