УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций

УЕФА официально обнародовал состав дивизионов национальных сборных на розыгрыш Лиги наций сезона 2026/27. В списке участников всех четырех дивизионов отсутствует сборная России, которую снова не допустили к международным соревнованиям под эгидой организации.

В документе, опубликованном Союзом европейских футбольных ассоциаций, указаны все команды дивизионов A, B, C и D, однако российской сборной среди них нет. Таким образом, санкции против РФ в футболе остаются в силе.

Список дивизионов Лиги наций 2025/26: