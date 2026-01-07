Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 января 2026, 00:02
Культовый тренер Шахтера и Динамо попал в больницу. Что случилось?

У Мирчи Луческу проблемы с сердцем

Культовый тренер Шахтера и Динамо попал в больницу. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мірча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» и «Шахтера», а ныне наставник сборной Румынии Мирча Луческу имеет проблемы со здоровьем.

По информации румынских СМИ, 80-летнего специалиста недавно доставили в кардиологическое отделение из-за осложнений с сердцем. Из-за этого Луческу был вынужден отменить поездку в Турцию, запланированную на 4 января. Там он должен был посетить зимние сборы клубов и посмотреть кандидатов в национальную команду.

Отмечается, что проблемы с сердцем у тренера возникают не впервые – в 2009 году он уже перенес операцию, после которой успешно вернулся к работе.

Дмитрий Олийченко Источник: GOLAZO.ro
