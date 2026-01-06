В среду, 7 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Ньюкасл

Не слишком уверенные результаты показывают «сороки» в текущем сезоне. После 20 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 29 зачетных пунктов, позволяющих ей находиться на 9 месте турнирной таблицы. Но в конце концов расстояние между клубами не очень большое – и от 14-й, и от 5-й позиции «Ньюкасл» отделяет всего 2 балла. В Кубке английской лиги коллектив дошел до полуфинала, где встретится с «Манчестер Сити».

За 6 туров Лиги чемпионов клубу удалось набрать 10 очков, благодаря которым он занимает 12 позицию общей таблицы соревнований. Расстояние от топ-8 за 2 тура до завершения основного этапа составляет 2 балла.

Лидс

Хотя начало сезона оказалось для клуба не слишком удачным, в последних играх новички чемпионата демонстрируют довольно неплохие результаты. В общей сложности, за 20 игр АПЛ клуб набрал 22 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 8 очков.

Из Кубка английской лиги «павлины» вылетели на стадии 1/32 финала от «Шеффилда Венздей».

Личные встречи

За последние 3 года клубы играли между собой всего дважды. Обе игры были проведены в рамках АПЛ и закончились вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «Ньюкасла» продолжается уже 11 игр подряд.

«Лидс» непобедим в последних 7-х матчах АПЛ. За это время команда одержала 2 победы и 5 раз сыграла вничью.

«Лидс» не побеждает на выезде уже 7 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ньюкасла» с коэффициентом 1.72.