Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ

Матч против Бернли завершился со счетом 2:2

В среду, 7 января 2026 года, состоялись 2 матча 21-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью 2:2 против «Бернли», а «Ньюкасл» дома вырвал победу в игре с «Лидсом» – 4:3 с голом на 90+12-й минуте.

Этот поединок стал первым для «красных дьяволов» с момента увольнения португальского главного тренера Рубена Аморима.

Английская Премьер-лига 2025/26. 21-й тур, 7 января

Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2

Гол: Хевен, 13 (автогол), Энтони, 66 – Шешко, 50, 60

Ньюкасл – Лидс – 4:3

Гол: Барнс, 36, 90+12, Жоэлинтон, 54, Гимараеш, 90+1 (пен.) – Ааронсон, 32, 79, Калверт-Льюин, 45+5 (пен.)

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
как для первого матча я увидел изменения к лучшему в тактике. по крайней мере есть понимание для чего им Шешко в нападении.
Ответить
0
Liverpool-FС
10! команд з АПЛ зіграли сьогодні в нічию Турнірна таблиця 🔥🔥🔥
Ответить
0
