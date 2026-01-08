Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
Матч против Бернли завершился со счетом 2:2
В среду, 7 января 2026 года, состоялись 2 матча 21-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью 2:2 против «Бернли», а «Ньюкасл» дома вырвал победу в игре с «Лидсом» – 4:3 с голом на 90+12-й минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот поединок стал первым для «красных дьяволов» с момента увольнения португальского главного тренера Рубена Аморима.
Английская Премьер-лига 2025/26. 21-й тур, 7 января
Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2
Гол: Хевен, 13 (автогол), Энтони, 66 – Шешко, 50, 60
Ньюкасл – Лидс – 4:3
Гол: Барнс, 36, 90+12, Жоэлинтон, 54, Гимараеш, 90+1 (пен.) – Ааронсон, 32, 79, Калверт-Льюин, 45+5 (пен.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Британец может провести чемпионский бой с Уордли