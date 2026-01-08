В среду, 7 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Лидсом».

Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

«Сороки» до начала компенсированного во втором тайме времени проигрывали со счетом 2:3, но в итоге, благодаря голу с пенальти от Гимараэша и с игры от Барнса, сумели вырвать победу – 4:3.

Английская Премьер-лига 2025/26. 21-й тур, 7 января

Ньюкасл – Лидс – 4:3

Гол: Барнс, 36, 90+12, Жоэлинтон, 54, Гимараеш, 90+1 (пен.) – Ааронсон, 32, 79, Калверт-Льюин, 45+5 (пен.)

Видеообзор матча