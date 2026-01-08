Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ньюкасл – Лидс – 4:3. Безумный триллер. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ньюкасл
07.01.2026 22:15 – FT 4 : 3
Лидс
Англия
08 января 2026, 15:01
Ньюкасл – Лидс – 4:3. Безумный триллер. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

Ньюкасл – Лидс – 4:3. Безумный триллер. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Лидсом».

Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Сороки» до начала компенсированного во втором тайме времени проигрывали со счетом 2:3, но в итоге, благодаря голу с пенальти от Гимараэша и с игры от Барнса, сумели вырвать победу – 4:3.

Английская Премьер-лига 2025/26. 21-й тур, 7 января

Ньюкасл – Лидс – 4:3

Гол: Барнс, 36, 90+12, Жоэлинтон, 54, Гимараеш, 90+1 (пен.) – Ааронсон, 32, 79, Калверт-Льюин, 45+5 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

90’ +12
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Лидс), асcист Илия Груев.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл), асcист Бруно Гимарайнс.
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Ник Вольтемаде.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Лидс), асcист Доминик Кэлверт-Льюин.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
