  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина узнает своих соперников в групповом раунде Лиги наций 12 февраля
Лига наций
24 декабря 2025, 12:22 |
Украина узнает своих соперников в групповом раунде Лиги наций 12 февраля

Подопечные Сергея Реброва попали во вторую корзину Лиги B

УАФ

УЕФА назвал дату жеребьевки группового этапа Лиги наций 2026/27 – церемония состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Именно в этот день своих соперников узнает и сборная Украины, которая будет выступать в Лиге.

Лига наций-2026/2027

Лига А

  • Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия
  • Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
  • Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
  • Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Лига В

  • Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
  • Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина
  • Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
  • Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Лига С

  • Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан
  • Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
  • Корзина 3: белорусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.
  • Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино

Лига D

  • Корзина 1: Азербайджан, Литва
  • Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра

Календарь Лиги наций 2026/27

  • 1 тур. 24-26 сентября 2026 года
  • 2 тур. 27-30 сентября 2026 года
  • 3 тур. 30 сентября-3 октября 2026 года
  • 4 тур. 4-6 октября 2026 года
  • 5 тур. 12-14 ноября 2026 года
  • 6 тур. 15-17 ноября 2026 года
  • Четвертьфиналы, плей-офф. 25-30 марта 2027 года.
  • Полуфиналы, финал. 9-13 июня 2027 года.

Турнир Лиги наций-2026/2027 будет связан с квалификацией Евро-2028.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

  • первое место – поднимется в Лигу А;
  • второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
  • третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
  • четвертое место – вылетит в Лигу С.
Лига наций сборная Украины по футболу Сергей Ребров жеребьевка Лиги наций
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
Давайте Угорщину та Румунію (щоб далеко не їздити і борги є) та Північну Македонію
Ответить
+1
