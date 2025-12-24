Украина узнает своих соперников в групповом раунде Лиги наций 12 февраля

УЕФА назвал дату жеребьевки группового этапа Лиги наций 2026/27 – церемония состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Именно в этот день своих соперников узнает и сборная Украины, которая будет выступать в Лиге.

Лига наций-2026/2027

Лига А

Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия

Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия

Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия

Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Лига В

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Лига С

Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан

Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения

Корзина 3: белорусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.

Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино

Лига D

Корзина 1: Азербайджан, Литва

Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра

Календарь Лиги наций 2026/27

1 тур. 24-26 сентября 2026 года

2 тур. 27-30 сентября 2026 года

3 тур. 30 сентября-3 октября 2026 года

4 тур. 4-6 октября 2026 года

5 тур. 12-14 ноября 2026 года

6 тур. 15-17 ноября 2026 года

Четвертьфиналы, плей-офф. 25-30 марта 2027 года.

Полуфиналы, финал. 9-13 июня 2027 года.

Турнир Лиги наций-2026/2027 будет связан с квалификацией Евро-2028.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет: