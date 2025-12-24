Лига наций24 декабря 2025, 12:22 |
Украина узнает своих соперников в групповом раунде Лиги наций 12 февраля
Подопечные Сергея Реброва попали во вторую корзину Лиги B
УЕФА назвал дату жеребьевки группового этапа Лиги наций 2026/27 – церемония состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Именно в этот день своих соперников узнает и сборная Украины, которая будет выступать в Лиге.
Лига наций-2026/2027
Лига А
- Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия
- Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
- Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
- Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция
Лига В
- Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
- Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина
- Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
- Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово
Лига С
- Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан
- Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
- Корзина 3: белорусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.
- Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино
Лига D
- Корзина 1: Азербайджан, Литва
- Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра
Календарь Лиги наций 2026/27
- 1 тур. 24-26 сентября 2026 года
- 2 тур. 27-30 сентября 2026 года
- 3 тур. 30 сентября-3 октября 2026 года
- 4 тур. 4-6 октября 2026 года
- 5 тур. 12-14 ноября 2026 года
- 6 тур. 15-17 ноября 2026 года
- Четвертьфиналы, плей-офф. 25-30 марта 2027 года.
- Полуфиналы, финал. 9-13 июня 2027 года.
Турнир Лиги наций-2026/2027 будет связан с квалификацией Евро-2028.
Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
- первое место – поднимется в Лигу А;
- второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
- третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
- четвертое место – вылетит в Лигу С.
Давайте Угорщину та Румунію (щоб далеко не їздити і борги є) та Північну Македонію
