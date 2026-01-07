Взяли три очка без Зинченко. Ноттингем драматично нанес поражение Вест Хэму
Лесники забили на 89-й минуте и оторвались на 7 очков от конкурента за выживание
Вечером 6 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Вест Хэм уступил Ноттингем Форест (1:2) в Лондоне на арене Лондон Стэдиум.
Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки лесников на игру.
Поединок начался с активных действий хозяев, и уже на 13-й минуте молотобойцы вышли вперед после автогола Мурилло.
Во втором тайме гости добавили в агрессии. На 55-й минуте Николас Домингес сравнял счет после передачи Эллиота Андерсона.
Развязка наступила в конце встречи. На 89-й минуте Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти и принес Ноттингему волевую победу.
Лесники вырвали победу в гостях (2:1) и оторвались на 7 пунктов от конкурента за выживание – набрали 21 очко против 14 у Вест Хэма.
Премьер-лига. 21-й тур, 6 января 2026
Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2
Голы: Мурилло, 13 (автогол) – Домингес, 55, Гиббс-Уайт, 89 (пен)
