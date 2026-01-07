Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Взяли три очка без Зинченко. Ноттингем драматично нанес поражение Вест Хэму
Чемпионат Англии
Вест Хэм
06.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Ноттингем Форест
Англия
07 января 2026, 00:05 | Обновлено 07 января 2026, 00:15
Взяли три очка без Зинченко. Ноттингем драматично нанес поражение Вест Хэму

Лесники забили на 89-й минуте и оторвались на 7 очков от конкурента за выживание

Взяли три очка без Зинченко. Ноттингем драматично нанес поражение Вест Хэму
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм уступил Ноттингем Форест (1:2) в Лондоне на арене Лондон Стэдиум.

Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки лесников на игру.

Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки лесников на игру.

Поединок начался с активных действий хозяев, и уже на 13-й минуте молотобойцы вышли вперед после автогола Мурилло.

Во втором тайме гости добавили в агрессии. На 55-й минуте Николас Домингес сравнял счет после передачи Эллиота Андерсона.

Развязка наступила в конце встречи. На 89-й минуте Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти и принес Ноттингему волевую победу.

Лесники вырвали победу в гостях (2:1) и оторвались на 7 пунктов от конкурента за выживание – набрали 21 очко против 14 у Вест Хэма.

Премьер-лига. 21-й тур, 6 января 2026

Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2

Голы: Мурилло, 13 (автогол) – Домингес, 55, Гиббс-Уайт, 89 (пен)

Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Вест Хэм Мурилло дос Сантос Морган Гиббс-Уайт Эллиот Андерсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
