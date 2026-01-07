Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2. Развязка на 89-й мин. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 6 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Вест Хэм уступил Ноттингем Форест (1:2) в Лондоне на арене Лондон Стэдиум.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки лесников на игру.
На 13-й минуте молотобойцы вышли вперед после автогола Мурилло. На 55-й минуте Николас Домингес сравнял счет после передачи Эллиота Андерсона. На 89-й минуте Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти и принес Ноттингему волевую победу (2:1).
Премьер-лига. 21-й тур, 6 января 2026
Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2
Голы: Мурилло, 13 (автогол) – Домингес, 55, Гиббс-Уайт, 89 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
