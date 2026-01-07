Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2. Развязка на 89-й мин. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Вест Хэм
06.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Ноттингем Форест
Англия
07 января 2026, 01:57 | Обновлено 07 января 2026, 02:02
47
0

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм уступил Ноттингем Форест (1:2) в Лондоне на арене Лондон Стэдиум.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки лесников на игру.

На 13-й минуте молотобойцы вышли вперед после автогола Мурилло. На 55-й минуте Николас Домингес сравнял счет после передачи Эллиота Андерсона. На 89-й минуте Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти и принес Ноттингему волевую победу (2:1).

Премьер-лига. 21-й тур, 6 января 2026

Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2

Голы: Мурилло, 13 (автогол) – Домингес, 55, Гиббс-Уайт, 89 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Домингес (Ноттингем Форест), асcист Эллиот Андерсон.
13’
ГОЛ ! Автогол забил Мурильо (Ноттингем Форест).
