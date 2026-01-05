Во вторник, 6 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вест Хэм

Текущий сезон для молотобойцев проходит, мягко говоря, ужасно. За 20 туров Премьер-лиги команде удалось получить только 14 зачетных пунктов, которые пока позволяют находиться только на 18-й строчке турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны составляет 4 очка. Журналисты уже сообщают, что грядущая игра станет решающей для Нуна Эшперита Санта, и в случае негативного результата португальский тренер покинет свой пост.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала от «Вулверхемптона». Тем же «волкам» (которые за 1-й круг чемпионата завоевали всего 3 очка) «Вест Хэм» проиграл в прошлом туре АПЛ.

Ноттингем

Результаты «Ноттингема» также совсем не впечатляют, особенно учитывая достижения клуба в прошлом сезоне. За 19 матчей Премьер-лиги «лесники» набрали 18 баллов, позволяющих им занимать 17-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета – 4 очка. С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Свонси».

За 6 поединков Лиги Европы англичане получили 11 очков и пока занимают 11 позицию общей таблицы соревнований. Расстояние от топ-8 – 2 балла.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ноттингем». На счету команды 3 победы, еще 2 выигрыша завоевал «Вест Хэм».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Вест Гема» длится уже 9 игр. На счету команды 5 поражений и 4 ничьих.

«Ноттингем» проиграл в каждом из последних 4-х матчей.

«Вест Хэм» пропустил 41 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.77.