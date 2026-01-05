Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вест Хэм
06.01.2026 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 января 2026, 22:47 |
50
0

Вест Хэм – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 6 января в 22:00 по Киеву

05 января 2026, 22:47 |
50
0
Вест Хэм – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вест Хэм

Во вторник, 6 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вест Хэм

Текущий сезон для молотобойцев проходит, мягко говоря, ужасно. За 20 туров Премьер-лиги команде удалось получить только 14 зачетных пунктов, которые пока позволяют находиться только на 18-й строчке турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны составляет 4 очка. Журналисты уже сообщают, что грядущая игра станет решающей для Нуна Эшперита Санта, и в случае негативного результата португальский тренер покинет свой пост.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала от «Вулверхемптона». Тем же «волкам» (которые за 1-й круг чемпионата завоевали всего 3 очка) «Вест Хэм» проиграл в прошлом туре АПЛ.

Ноттингем

Результаты «Ноттингема» также совсем не впечатляют, особенно учитывая достижения клуба в прошлом сезоне. За 19 матчей Премьер-лиги «лесники» набрали 18 баллов, позволяющих им занимать 17-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета – 4 очка. С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Свонси».

За 6 поединков Лиги Европы англичане получили 11 очков и пока занимают 11 позицию общей таблицы соревнований. Расстояние от топ-8 – 2 балла.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ноттингем». На счету команды 3 победы, еще 2 выигрыша завоевал «Вест Хэм».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Вест Гема» длится уже 9 игр. На счету команды 5 поражений и 4 ничьих.
  • «Ноттингем» проиграл в каждом из последних 4-х матчей.
  • «Вест Хэм» пропустил 41 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
6 января 2026 -
22:00
Ноттингем Форест
Обе забьют 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Спортинг – Витория. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка португальской лиги
Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс матча Кубка африканских наций
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на WTA 250 в Окленде
Вест Хэм Ноттингем Форест прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 05 января 2026, 21:49 2
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика

Украинскому вингеру исполнилось 25 лет

Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05 января 2026, 07:07 6
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе

Рейтинг возглавил многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом, швед Арман Дюплантис

Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Бокс | 05.01.2026, 05:02
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
Футбол | 05.01.2026, 19:07
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 24
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 5
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 16
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем