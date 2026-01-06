Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Вест Хэм
06.01.2026 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 января 2026, 15:27 |
23
0

Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января в 22:00 матч чемпионата Англии

06 января 2026, 15:27 |
23
0
Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вест Хэм – Ноттингем Форест
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Бывший тренер Шахтера и обидчик Динамо могут возглавить Манчестер Юнайтед
Анонс 21 тура АПЛ: Арсенал и Ливерпуль – жгите господа!
Отрицательный баланс. Аморим с МЮ выиграл 15 матчей АПЛ, а 19 – проиграл
Вест Хэм Ноттингем Форест Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
