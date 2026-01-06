06.01.2026 22:00 - : -
Англия06 января 2026, 15:27 |
23
0
Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 января в 22:00 матч чемпионата Англии
06 января 2026, 15:27 |
23
0
Во вторник, 6 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм – Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 января 2026, 11:17 5
Олег Саленко – о конкуренции между форвардом итальянской «Ромы» и Владиславом Ванатом
Футбол | 05 января 2026, 16:39 9
Арне Слот в конце недели покинет «Ливерпуль»
Футбол | 06.01.2026, 08:58
Футбол | 06.01.2026, 15:20
Футбол | 06.01.2026, 07:48
Комментарии 0
Популярные новости
05.01.2026, 08:33 1
05.01.2026, 07:55
05.01.2026, 07:27 4
05.01.2026, 07:59 7
06.01.2026, 07:24
06.01.2026, 10:04 20
04.01.2026, 23:59 25