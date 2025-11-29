Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Лига чемпионов
29 ноября 2025, 09:05
5

Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?

Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуск в Лигу чемпионов

5 Comments
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
УЕФА

Лучшие две ассоциации в односезонном рейтинге УЕФА получат дополнительные путевки в Лигу чемпионов 2026/27.

В основном раунде Лиги чемпионов 2026/27 примут участие 36 команд, как и в предыдущем сезоне.

Дополнительные путевки получат по одной команде от двух стран, которые будут иметь наилучший рейтинг по итогам сезона 2025/26.

Формула расчете коэффициента УЕФА для стран – количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; для квалификации умножение на 0.5) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

В односезонном рейтинге впереди:

  • Англия (10.944), Германия (9.857), Италия (9.571), Португалия (9.400), Польша (9.375), Испания (9.250), Кипр (9.250), Франция (8.267).

Лучшие две страны из этого списка получат дополнительную путевку в ЛЧ 2026/27.

Украина в сезонном рейтинге УЕФА занимает 18-е место (4,750) среди 55 стран. Донецкий «Шахтер» имеет хорошие шансы на выход в плей-оф Лиги конференций, а киевское «Динамо» идет вне зоны плей-оф за два тура до финиша этапа лиги.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2025/26 (топ-10)

Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2025/26

Пятилетний рейтинг УЕФА

УЕФА таблица коэффициентов УЕФА Лига чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
