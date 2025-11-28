Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25

Завершилась очередная неделя еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы состоялся 5-й тур, а в Лиге конференций с двумя украинскими клубами прошел 4-й тур.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер под руководством Арды Турана в Дублине переиграл ирландский Шемрок Роверс (2:1) и очень близок к получению путевки в плей-офф.

Киевское Динамо в Никосии потерпело поражение от кипрской Омонии (0:2), после чего был отправлен в отставку Александр Шовковский.

В еврокубковую копилку Украины добавлено +0.500 (2 очка за победу Шахтера с делением на 4 стартовавших клуба).

Сезонный набор очков Украины составляет 4.750 баллов (18-е место в сезоне).

В 5-летнем рейтинге Украина (22.350) опередила Азербайджан и Словению и поднялась на 25-е место.

Оба этих конкурента на этой евронеделе остались ни с чем. У Азербайджана (22.250) – Карабах проиграл Наполи в ЛЧ (0:2), а у Словении (22.218) – клуб Целе уступил чешской Сигме в ЛК (1:2)

За текущую неделю Румыния и Сербия взяли по +0.500, а Хорватия и Венгрия и пополнили копилку на 0.250.

Среди конкурентов снизу – у Словакии (21.875) прибавилось +0.500 за счет победы Слована над Райо Вальекано (2:1)

Сербия опережает Украину на 1.025 балла (это две победы), а Венгрия и Румыния – чуть больше 2.000 баллов.

Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то чемпион УПЛ будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор со 2-го раунда квалификации ЛЧ, а не с первого.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер находится на 48-й позиции, а Динамо занимает 116-е место.

Лига чемпионов 2025/26. Результаты 5-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 5-го тура

Лига конференций 2025/26. Результаты 4-го тура

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Клубный рейтинг УЕФА 2026