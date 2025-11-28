Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо

Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине сыграли Шемрок Роверс и донецкий Шахтер. Горняки выиграли непростой матч со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер набрал 9 очков из 12 и входят в топ-4 турнирной таблицы.

Лидеры после 4 туров: Самсунспор, Страсбург (по 10), Целе, Шахтер, Майнц (по 9).

Динамо с 3 очками занимает 27 место. Неудача в игре с Омонией (0:2) привела к отставке Александра Шовковского.

Лига конференций. 4-й тур, 27 ноября. Дублин

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Шахтер (Украина) – 1:2

Голы: Молли, 87 – Кауан Элиас, 23, Назарина, 77

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Самсунспор 4 3 1 0 9 - 2 11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 10
2 Страсбург 4 3 1 0 7 - 4 11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 10
3 Целе 4 3 0 1 8 - 4 11.12.25 22:00 Риека - Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9
4 Шахтер Донецк 4 3 0 1 8 - 5 11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 9
5 Майнц 4 3 0 1 4 - 2 11.12.25 22:00 Лех - Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц 9
6 Ракув 4 2 2 0 7 - 2 11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 8
7 АЕК Ларнака 4 2 2 0 5 - 0 11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 8
8 Дрита 4 2 2 0 4 - 2 11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 8
9 Ягеллония 4 2 2 0 4 - 2 11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 8
10 АЕК 4 2 1 1 9 - 4 11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК 7
11 Спарта Прага 4 2 1 1 5 - 2 11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 7
12 Райо Вальекано 4 2 1 1 8 - 6 11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7
13 Лозанна 4 2 1 1 5 - 3 11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 7
14 Сигма 4 2 1 1 5 - 5 11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 7
15 Университатя Крайова 4 2 1 1 3 - 3 11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 7
16 Лех 4 2 0 2 9 - 6 11.12.25 22:00 Лех - Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 6
17 Фиорентина 4 2 0 2 6 - 3 11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6
18 Кристал Пэлас 4 2 0 2 6 - 4 11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 6
19 Зриньски 4 2 0 2 7 - 8 11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 6
20 АЗ Алкмаар 4 2 0 2 4 - 7 11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 6
21 Омония 4 1 2 1 4 - 3 11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц 5
22 КуПС 4 1 2 1 4 - 3 11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5
23 Ноа 4 1 2 1 4 - 4 11.12.25 19:45 Ноа - Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека 5
24 Риека 4 1 2 1 2 - 2 11.12.25 22:00 Риека - Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека 5
25 Шкендия 4 1 1 2 2 - 4 11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4
26 Линкольн Ред Импс 4 1 1 2 4 - 10 11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 4
27 Динамо Киев 4 1 0 3 6 - 7 11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3
28 Легия 4 1 0 3 3 - 5 11.12.25 19:45 Ноа - Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3
29 Слован Братислава 4 1 0 3 4 - 7 11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 3
30 Хамрун Спартанс 4 1 0 3 3 - 6 11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 3
31 Хеккен 4 0 2 2 4 - 6 11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2
32 Брейдаблик 4 0 2 2 2 - 7 11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 2
33 Абердин 4 0 2 2 3 - 10 11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 2
34 Шелбурн 4 0 1 3 0 - 4 11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
35 Шемрок Роверс 4 0 1 3 3 - 9 11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1
36 Рапид Вена 4 0 0 4 2 - 12 11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
New Zealander
Гарно виглядає таблиця!
Ответить
+8
Alexander Киев
Шахтаааарррр! 😎
Ответить
+6
Yurii Bars
Динамо молодці,в 30ці кращих🤣🤣🤣🤣🤣
Ответить
+1
Фанькин кот
Я вот прикидываю - какие шансы у Шахты выйти на 1 место в таблице после 6 тура?
Ответить
+1
Istm
Шахтарю ще потрібно докласти зусиль, щоб примудритись не взяти дві перемоги в завершальних матчах.
У Динамо шанси на вихід до плейофф примарні.
Ответить
+1
Полковник
Пафосная таблица и все рады, только дыркочи в печали☝️
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Romjkee
Всі на своїх заслужених місцях 
Ответить
0
Yurii Bars
Немічні наші грЯнди з Києва,а тому як,підписало чмо контракт,і вже три ляма має,а на все інше наплювати,нароблять татух,і за зачісками  стежать,це їх бентежить,а результат,а хер з ним,три то є.....
Ответить
0
Фанькин кот
А могли бы быть в лидирующей тройке - если бы не пропустили тот досадный голешник от поляков на последней минуте.
Ответить
0
Andromed
поки що до речі головні фаворити блукають в середині таблиці
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
В топ-4 вже🤩🟧⚒️⬛
Радість за Шахтар і водночас дуже шкода наших київських друзів, шкода справді хороших досвідчених вболівальників ДК, наприклад, як Falko, Avk чи Sahka. Вони не заслуговують на такі страждання...
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
