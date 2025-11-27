Первый блок матчей Лиги конференций. Третья неудача Динамо в 4 турах

Вечером 27 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялось 9 матчей, а еще 9 игр запланировано на 22:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в Никосии уступило команде Омония из Кипра (0:2).

Команда Александра Шовковского проиграла 3-й раз в 4 турах и имеет лишь 3 очка.

Донецкий Шахтер в 22:00 играет в Дублине против клуба Шемрок Роверс из Ирландии.

Лига конференций УЕФА 2025/26

4-й тур, 27 ноября 2025

19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Шелбурн (Ирландия) – 2:0

19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Хеккен (Швеция) – 2:1

19:45. Лех Познань (Польша) – Лозанна (Швейцария) – 2:0

19:45. Омония (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0

(Украина) – 2:0 19:45. Ракув (Польша) – Рапид Вена (Австрия) – 4:1

19:45. Сигма Оломоуц (Чехия) – Целе (Словения) – 2:1

19:45. Слован Братислава (Словакия) – Райо Вальекано (Испания) – 2:1

19:45. Университатя Крайова (Румыния) – Майнц (Германия) – 1:0

19:45. Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 3:1

Инфографика