Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый блок матчей Лиги конференций. Третья неудача Динамо в 4 турах
Лига конференций
Хамрун Спартанс
27.11.2025 19:45 – FT 3 : 1
Линкольн Ред Импс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 ноября 2025, 23:03 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:10
276
0

Первый блок матчей Лиги конференций. Третья неудача Динамо в 4 турах

Вечером 27 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26

27 ноября 2025, 23:03 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:10
276
0
Первый блок матчей Лиги конференций. Третья неудача Динамо в 4 турах
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялось 9 матчей, а еще 9 игр запланировано на 22:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в Никосии уступило команде Омония из Кипра (0:2).

Команда Александра Шовковского проиграла 3-й раз в 4 турах и имеет лишь 3 очка.

Донецкий Шахтер в 22:00 играет в Дублине против клуба Шемрок Роверс из Ирландии.

Лига конференций УЕФА 2025/26

4-й тур, 27 ноября 2025

  • 19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Шелбурн (Ирландия) – 2:0
  • 19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Хеккен (Швеция) – 2:1
  • 19:45. Лех Познань (Польша) – Лозанна (Швейцария) – 2:0
  • 19:45. Омония (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0
  • 19:45. Ракув (Польша) – Рапид Вена (Австрия) – 4:1
  • 19:45. Сигма Оломоуц (Чехия) – Целе (Словения) – 2:1
  • 19:45. Слован Братислава (Словакия) – Райо Вальекано (Испания) – 2:1
  • 19:45. Университатя Крайова (Румыния) – Майнц (Германия) – 1:0
  • 19:45. Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 3:1

Инфографика

По теме:
Тарас МИХАВКО: «Мы все разочарованы. Надо что-то менять»
Буяльский провел 400-й матч в клубной карьере
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти в ворота Динамо
Лига конференций выбор редакции статистические расклады Фиорентина Динамо Киев Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Шемрок Роверс Абердин Рапид Вена Райо Вальекано Майнц Университатя Крайова Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Слован Братислава Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Эдуард Соболь Легия Варшава Шкендия Целе Сигма Оломоуц Денис Костышин Хеккен Даниил Игнатенко Дрита КуПС Павел Исенко Ноа Ереван Николай Кухаревич Ракув Ченстохова Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс Александр Романчук (1999) Шемрок Роверс - Шахтер Омония - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27 ноября 2025, 06:55 0
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба

Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса

Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Футбол | 27 ноября 2025, 22:27 8
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо

Киевский клуб уступил в матче четвертого тура Лиги конференций

Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 27.11.2025, 08:10
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Баскетбол | 27.11.2025, 20:55
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 27.11.2025, 07:54
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
26.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 3
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 5
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем