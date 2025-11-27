Первый блок матчей Лиги конференций. Третья неудача Динамо в 4 турах
Вечером 27 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26
Вечером 27 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.
В этот игровой день состоялось 9 матчей, а еще 9 игр запланировано на 22:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевское Динамо в Никосии уступило команде Омония из Кипра (0:2).
Команда Александра Шовковского проиграла 3-й раз в 4 турах и имеет лишь 3 очка.
Донецкий Шахтер в 22:00 играет в Дублине против клуба Шемрок Роверс из Ирландии.
Лига конференций УЕФА 2025/26
4-й тур, 27 ноября 2025
- 19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Шелбурн (Ирландия) – 2:0
- 19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Хеккен (Швеция) – 2:1
- 19:45. Лех Познань (Польша) – Лозанна (Швейцария) – 2:0
- 19:45. Омония (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0
- 19:45. Ракув (Польша) – Рапид Вена (Австрия) – 4:1
- 19:45. Сигма Оломоуц (Чехия) – Целе (Словения) – 2:1
- 19:45. Слован Братислава (Словакия) – Райо Вальекано (Испания) – 2:1
- 19:45. Университатя Крайова (Румыния) – Майнц (Германия) – 1:0
- 19:45. Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 3:1
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса
Киевский клуб уступил в матче четвертого тура Лиги конференций