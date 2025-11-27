Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Лига конференций
Омония
27.11.2025 19:45 – FT 2 : 0
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 21:38 | Обновлено 27 ноября 2025, 21:42
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии

Киевляне продолжают разочаровывать своей игрой

ФК Омония

В Никосии (Кипр) состоялся поединок Основного раунда Лиги конференций, в котором встретились «Омония» и «Динамо».

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы. Основной раунд.

«Омония» – «Динамо» – 2:0

Голы: Семеду (34, пенальти), Неофиту (59)

Предупреждения: Марич (4), Узохо (75) – Попов (32), Кабаев (45+1), Михайленко (45+2), Тиаре (57), Герреро (78)

«Омония»: Узохо, Кицос, Агузуль, Симич, Масурас, Эракович (Эйтинг, 83), Марич (Кусулос, 83), Эвандро, Семеду (Хадзиованис, 72), Неофиту (Йоветич, 72), Э.Андреу.

«Динамо»: Нещерет, Михавко, Тиаре, Попов (Дубинчак, 46), Караваев, Рубчинский (Буяльский, 60), Михайленко, Пихаленок (Яцик, 79), Огундана (Герреро, 63), Волошин (Пономаренко, 79)

Арбитр: Радослав Гидженов (Болгария)

Стадион ГСП (Никосия, Кипр)

ОМОНИЯ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Pixelman
Все життя вболіваю за Динамо Київ, всяке бувало, але зараз вперше у житті така відраза до клубу, що не хочеться навіть дивитися матчі команди. А більш за все прикро за те, що раніше такий поважний Шовковський, який завжди був зразковим лідером, капітаном і асоціювався людиною з стержнем і характером, готовий все віддати за клуб, виявився звичайним заробітчанином, без совісті і честі, якого цікавлять тільки гроші. 
Сумно, що такий в недалекому минулому величний клуб перетворився в таке посміховисько і світла в кінці тунелю вболівальники побачать мабуть ще зовсім не скоро. 
+18
uausa
Вже ніби день народження Суркіса давно минув, а команда все вітає свого президента і вітає..
+15
Dazyr1978
Будь ласка, не їдьте в Італію. Хай краще буде 0:3 від Фіорентини і гроші замість витрачених безглуздо - задонатьте на ЗСУ.
Те що ви показали сьогодні це ганьба минулого Великого Клуба...
СаШо, йди вже... Будь ласка, не повторюй помилку Блохіна
+12
Перець
Накуй цього Бленуце взяли ,щоб лавку полірував
+11
Перший Серед Рівних в бані
А Артем Кравець говорив вам!
+11
Webracer
Дворова команда. Немає нічого, щоб виходило. Ні прийому м'яча, ні точного пасу, якась метушня (бий біжи). Мабуть такого гівняного Динамо ще не було ніколи.
+9
Samuel
Нє ну а шо ви хотіли від сьомої команди УПЛ🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ДЕ ДИНАМО,  ДЕ???
+9
roman75zpr
Позорники! Как их ещё в сборные какие-то берут( И позор теперь всем тем, кто будет им петь дифирамбы за ближайшие победы в УПЛ! 
+8
Перший Серед Рівних в бані
При всех проблемах, думаю, Динамо все-таки удастся удержаться в УПЛ. 
+7
Отаман
Знову це фк ганьба суркіса та медведчука зганьбило Україну
Ответить
Перець
Зараз Шовковський розкаже на пресконфереції причину поразки ,чекаю з нетерпінням 
Ответить
514839
У цьому матчі новими яскравими фарбами заграв тренерський геній О. Шовковського, який вирішив у цій грі награвати нові тактичні схеми перед вирішальними, не побоюся сказати цього слова - битвами - з більш серьозними суперніками - Полтавою та Кудрівкою! Також дав відпочити основним зіркам (Спорт.уа не дасть збрехати) - Бражку, Шапаренку та, звісно ж, Біловару. 
Вперед, до нових перемог!
+6
Brian
Доречі вчора якісь пацани 19 років у Хайберніана виграли. Чому б не награвати весь той склад разом з тренером в УПЛ і єврокубках? Вони ж як мінімум на голову сильніші за цей непотріб.
+6
Cityzen83
Мега потужно! Немає слів. 31 рік вболіваю за Динамо. Ну немає слів. Треба було Сашу гнати після поразки від Колоса, тоді б команда просо могла хоч якось на моральних якостях видавати гру такий результат. А тут.. який президент, який тренер, які гравці. Такий і результат.
+6
New Zealander
Я нічого не скажу. Просто промовчу. Поставлю свічку за них і помолюся.
Ответить
Оберст
Два кипрских клуба нашу Великую дырочку пафосно по кругу пустили☝️
Ответить
Dimaryz81
Зарю когда то в еврокубках называли МУЖИКИ. За то что боролись с любым соперником. А нынешнее Динамо заслуживает название АНТИМУЖИКИ.
Ответить
Фанькин кот
Ладно, переключаемся на игру Шахтёра. Там поинтереснее будет.
Ответить
AleksDnipro
Це було передбачувано. Ну хай вболівальники Динамо і далі моляться на суркісів як терпилоїди, щоби стабільно перемагати в чемпіонаті раз на п'ять років.
Мені здається вже навіть ідіотам зрозуміло, що справа не у тренері.
+5
FunnyCat_____
пока Суркис у руля Динамо, наивно ждать чего то другого в Европе 
Ответить
