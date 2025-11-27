Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Киевляне продолжают разочаровывать своей игрой
В Никосии (Кипр) состоялся поединок Основного раунда Лиги конференций, в котором встретились «Омония» и «Динамо».
Лига Европы. Основной раунд.
«Омония» – «Динамо» – 2:0
Голы: Семеду (34, пенальти), Неофиту (59)
Предупреждения: Марич (4), Узохо (75) – Попов (32), Кабаев (45+1), Михайленко (45+2), Тиаре (57), Герреро (78)
«Омония»: Узохо, Кицос, Агузуль, Симич, Масурас, Эракович (Эйтинг, 83), Марич (Кусулос, 83), Эвандро, Семеду (Хадзиованис, 72), Неофиту (Йоветич, 72), Э.Андреу.
«Динамо»: Нещерет, Михавко, Тиаре, Попов (Дубинчак, 46), Караваев, Рубчинский (Буяльский, 60), Михайленко, Пихаленок (Яцик, 79), Огундана (Герреро, 63), Волошин (Пономаренко, 79)
Арбитр: Радослав Гидженов (Болгария)
Стадион ГСП (Никосия, Кипр)
Сумно, що такий в недалекому минулому величний клуб перетворився в таке посміховисько і світла в кінці тунелю вболівальники побачать мабуть ще зовсім не скоро.
Те що ви показали сьогодні це ганьба минулого Великого Клуба...
СаШо, йди вже... Будь ласка, не повторюй помилку Блохіна
Вперед, до нових перемог!
Мені здається вже навіть ідіотам зрозуміло, що справа не у тренері.