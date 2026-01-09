Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить свою карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает Football Talk.

По информации источника, именно действующий победитель Лиги Европы является фаворитом на подписание 26-летнего вратаря. Также игроком интересуется «Ноттингем Форест» и «Брайтон».

Андрей Лунин в текущем сезоне провел два матча на клубном уровне во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реалу» предложили топовый трансфер игрока «Баварии».