09 января 2026, 13:17
Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка

Украинец может продолжить свою карьеру в «Тоттенхэме»

Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить свою карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает Football Talk.

По информации источника, именно действующий победитель Лиги Европы является фаворитом на подписание 26-летнего вратаря. Также игроком интересуется «Ноттингем Форест» и «Брайтон».

Андрей Лунин в текущем сезоне провел два матча на клубном уровне во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реалу» предложили топовый трансфер игрока «Баварии».

Тоттенхэм трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник
