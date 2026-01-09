Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: бывший топ-менеджер ЛНЗ переманил украинца за границу
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 12:47
Источник: бывший топ-менеджер ЛНЗ переманил украинца за границу

Давид Благодарный покинет расположение черкасского ЛНЗ

Источник: бывший топ-менеджер ЛНЗ переманил украинца за границу
ФК ЛНЗ. Давид Благодарный

Украинский полузащитник Давид Благодарный покинет расположение черкасского ЛНЗ уже в зимнее трансферное окно. Об этом пишет UA-Футбол.

По информации источника, 19-летний полузащитник продолжит карьеру в латвийском клубе «Гробиня». Клубы уже согласовали детали арендного соглашения, которое будет действовать до завершения нынешнего сезона.

Сообщается, что в услугах Благодарного лично заинтересован бывший спортивный директор «фиолетовых» Евгений Тарасенко, ныне работающий в Латвии.

В этом сезоне полузащитник отыграл за юношескую команду ЛНЗ 15 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Добавим, что Благодарный в сезоне 2024/25 сыграл один матч за ЛНЗ в УПЛ. Его контракт с черкасским клубом действует до лета 2028 года.

Евгений Тарасенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Латвии по футболу аренда игрока
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
